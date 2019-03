VIDEO Turisti uviazli na Bahamách: V posledný deň dovolenky spravili veľkú chybu

NASSAU - Pár si užíval posledný deň sedemdňovej plavby, keď sa ich loď chystala opustiť prístav na bahamskom ostrove Nassau. Nakoniec odplávala bez nich. Dvojica totiž údajne prišla do prístavu s 50-minútovým meškaním. To sa potom naozaj nemohla diviť, že na nich nepočkali.

Neznámy okoloidúci natočil na video pár, ktorý neskoro dorazil do prístavu, a tak sa už len bezmocne prizeral, ako im odplávala výletná loď s názvom Symphony of the See smerujúca do Miami. Posledné upozornenie o nástupe zaznelo o 15:30, mladí Američania ale prišli až o takmer hodinu neskôr.

Zdroj: Youtube/Inside Edition

Spočiatku sa snažili získať pozornosť posádky lode, preto začali na loď mávať. Keď ale začuli zvuk lodnej vrtule, bolo im jasné, že uviazli na Bahamách. Ostatní pasažieri z lode pozorovali zúfalú dvojicu.

Zdroj: Youtube/Inside Edition

Spoločnosť Royal Caribbean, ktorej loď patrí, vyhlásila, že dvojica zmeškala odchod vlastným zapríčinením. Keby sa im nepodarilo prísť do prístavu načas v dôsledku programu rezervovaného prostredníctvom Royal Carribean, získali by isté odškodné a loď by ich s najväčšou pravdepodobnosťou počkala. Keďže sa však vydali na vlastný, súkromný výlet, spoločnosť im nemala ako pomôcť. Zároveň dodala, že momentálne hľadá zamestnanca, ktorý by zastával úlohu akéhosi pobrežného prieskumníka, ktorý by zisťoval, či sú na palube lode všetci cestujúci. Ponúka za to týždňový plat vo výške 2000 libier.