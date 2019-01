Myslíte si, že ste múdrejší ako ostatní? Ak zvládnete tento IQ TEST, ste vraj génius

NEW YORK - Na portáli Playbuzz sa objavil kvíz, v ktorom si môžete preveriť vaše znalosti z viacerých oblastí od histórie až po geografiu. Jeho tvorcovia tvrdia, že ide o skvelý indikátor vašej inteligencie a na základe odpovedí rozpoznáte, ako je na tom vaše IQ.

Rýchly kvíz prevetrá vaše poznatky z viacerých oblastí a zároveň ním preveríte vaše IQ. Jeho autori uvádzajú, že ak odpoviete správne na deväť z desiatich otázok, znamená to, že vaša myseľ už hraničí s genialitou a máte IQ 151, čiže môžete byť so sebou spokojní. Tak to teda vyskúšajte, berte však test s rezervou a skôr ako zábavu.

Zdroj: Getty Images

1. Entomológia sa zaoberá:

a) kultúrami

b) hmyzom

c) zločinom

d) právom

2. Eritrea je štát, ktorý sa nachádza v:

a) Ázii

b) Európe

c) Amerike

d) Afrike

3. Aká je odmocnina z čísla 441?

a) 29

b) 19

c) 21

d) 27

4. Ktoré z týchto miest je najsevernejšie?

a) Amsterdam

b) Štokholm

c) Viedeň

d) Londýn

5. 120/100 =

a) 12%

b) 120%

c) 1,2%

6. Ktorá z týchto šiestich druhov plodín je najmenej podobná ďalším piatim?

a) citrón

b) banán

c) zemiak

d) marhuľa

e) broskyňa

f) avokádo

7. 8 + 2 : ( 4 - 2 ) =

a) 5

b) 9

c) 4

d) 12

8. Druhá svetová vojna trvala od roku 1939 do roku:

a) 1944

b) 1945

9. Medzinárodný deň žien si pripomíname:

a) február

b) máj

c) júl

d) marec

e) jún

f) apríl

10. Koľko bodiek je na dvoch hracích kockách?

a) 42

b) 44

c) 21

d) 38

Správne odpovede: 1b, 2d, 3c, 4b, 5a, 6c, 7b, 8b, 9d, 10a