Vodička vykladala mŕtveho do pohrebného ústavu: Stalo sa niečo, čo vôbec nečakala

CALDERDALE - Riaditeľka pohrebnej služby vykladala telo zosnulého do pohrebného ústavu v anglickom grófstve West Yorkshire, keď jej miestny úradník udelil pokutu za nevhodné parkovanie. Keď sa snažila situáciu vyriešiť, jednoducho ju ignoroval. Žena sa pritom len snažila o dôstojný prenos tela nebohého.

Tridsaťsedemročná Paula Brennanová zaparkovala súkromnú dodávku pri pohrebnom ústave, aby vyložila mŕtve telo. Krátko po tom, ako vošla do ústavu, aby tam vybavila potrebné náležitosti, ale k nej pribehol muž, ktorý ju upozornil, že práve dostala pokutu. Správca, ktorý pracuje pre miestny úrad v mestečku Calderdale, uviedol, že Paula mala po správnosti zaparkovať na druhom konci parkoviska.

"Išla som k nemu a opýtala sa ho, či by sme sa nemohli porozprávať v súkromní, ale jednoducho ma ignoroval," povedala Brennanová. Úradník jej len sucho oznámil, že o 800 metrov ďalej má vyhradené špeciálne miesto pre svoju dodávku. Miesto, na ktorom parkovala, je údajne určené pre koronera. Paula sa ho opýtala, či by sa mu páčilo, keby z takej diaľky prenášala telo jeho milovanej osoby. Na tieto slová správca reagoval oznámením, že má ešte veľa práce a odišiel. "Bola som nahnevaná a úplne rozčúlená z jeho správania. Zdá sa, že ľudia vo všeobecnosti nemajú voči práci v pohrebníctve rešpekt," skonštatovala majiteľka pohrebníctva.

Zdroj: Getty Images

Calderdalský miestny úrad to však vidí inak. Podľa ich vyhlásenia existujú obmedzenia na parkovanie, ktoré zabezpečuje verejnú bezpečnosť. "Existujú výnimky pre niektoré vozidlá, napríklad sanitky alebo vozidlá pohrebných služieb, no v tomto prípade sa výnimka neakceptuje. Auto bolo označené len ako vozidlo riaditeľa pohrebného ústavu. Okrem toho parkovalo na žltých čiarach a blokovalo niekoľko áut," stojí v jeho vyhlásení. Úrad sa vraj vždy snaží o to, aby ľudia parkovali bezpečne, podľa pravidiel a s rešpektom voči ostatným vozidlám. "Aj keď sme sympatizovali s danou situáciou, vozidlo bolo zaparkované veľmi nezodpovedne a kvôli tomu sme usúdili, že udelenie pokuty je na mieste," dodal úrad.