FOTO Mladík mal záchvaty kašľa: Lekári nemohli uveriť tomu, čo nakoniec vykašľal

O tragickom prípade muža informovali lekári z Kalifornskej univerzity v odbornom časopise New England Journal of Medicine. Pacientovi v minulosti diagnostikovali slabosť kardiovaskulárneho systému, preto mu bol implantovaný kardiostimulátor pre prípad, že by jeho srdce zlyhalo úplne. Počas prvého týždňa po operácii ale začal vykašliavať krv a hlien a napokon vykašľal aj časť pravého pľúca, tzv. bronchiálny strom.

Zdroj: Facebook/The New England Journal of Medicine

Je evidentné, že muž bol na tom zdravotne veľmi zle ešte predtým, než bol hospitalizovaný. Ejekčná frakcia (podiel vypudenej krvi z celkového objemu srdcovej komory, pozn. red.) jeho srdca bola len na úrovni 20 percent, pričom normálna hodnota sa pohybuje od 50 do 75 percent. Navyše mal bicuspidovú aortálnu stenózu. Podľa štúdie lekárskej fakulty Emory Univerzity sa táto porucha vyskytuje len u jedného až dvoch percent Američanov.

Pri spomínanej poruche po odčerpaní krvi z ľavej komory prechádza krv cez aortálnu chlopňu do telového obehu. Táto chlopňa má zvyčajne tri vrcholy, no pri bicuspidovej aortálnej stenóze má chlopňa len dva vrcholy. Pri tejto poruche sa pasáže srdca zužujú, čo znamená, že je potrebné vymeniť aortálnu chlopňu ešte v mladom veku. V prípade nebohého bola táto chlopňa zamenená bioprotektívnou, ktorá je vyrábaná zo živočíšneho tkaniva zvieraťa, napríklad teľaťa.

Zdroj: Getty Images

Podľa lekárov je ľudská priedušnica príliš úzka na to, aby človek dokázal vykašľať celé pľúca. Je však možné pri extrémnom záchvate kašľa vykašľať časť z nich. "Pomaly vykrvácal a krv zaplnila pravú časť bronchiálneho stromu," uviedla doktorka Gavitt Woodartová s tým, že bronchiálna časť pľúc sa dá vykašľať kvôli svojej špagetovej konzistencii. V prípade muža sa z pľúc dostali von všetky tri pľúcne segmenty, teda horný, stredný aj dolný lalok. Lekári pacienta okamžite intubovali a vykonali bronchoskopiu, ktorá im umožnila nazrieť do pľúc a do vzdušných prieduchov. Zistili, že sa malé množstvo krvi dostalo do základných vetiev, ktoré dodávajú okysličenú krv do dolného laloku. O dva dni muža extubovali a záchvaty vykašliavania krvi a hlienu sa skončili. No o týždeň neskôr pacient umrel na srdcové zlyhanie. Išlo o objemové preťaženie, ktoré nastane, keď sa do krvi dostane príliš veľa tekutiny. Zároveň došlo k zníženiu srdcového objemu, kedy sa malé množstvo krvi čerpá cez obehový systém.

Znie to síce neuveriteľne, ale toto nie je prvý prípad vykašľania časti pľúc. V januári 2012 odborníci opísali prípad 40-ročnej ženy z Veľkej Británie, ktorá trpela astmou. Lekári v birminghamskej nemocnici zistili, že žena kašľala tak silno, až si pretrhla pľúca. To znamená, že sa jej pľúcne tkanivo posunulo o dve rebrá nižšie.