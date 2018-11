Test DNA odhalil prekvapivý pôvod rodiny: Otec sa po tomto zistení psychicky zrútil

Mať isté povedomie o histórii svojej rodiny a zaujímať sa o rodokmeň je veľmi užitočná záležitosť. Prinajmenšom sa vyhnete podobnej situácii, akú zažila táto rodina. DNA test strýka ženy, ktorá o celej udalosti informovala prostredníctvom sociálnej siete, dokázal, že rodina vôbec nemá talianske korene. "Všetci v rodine zažívajú mentálne zrútenie," začína svoje rozprávanie.

My uncle on my Italian side got one of the DNA tests done and it turns out they're not Italian and everyone in my family is having a mental breakdown

Toto zistenie najviac zasiahlo jej otca, ktorý celú záležitosť prežíval skutočne emotívne.Neskôr vynadal svojmu bratovi a manželke, že mu práve zruinovali život. "Môj otec sa akurát pozerá na mapu a snaží sa zistiť, či nie sme z talianskej časti Švajčiarska. Uveril, že takáto časť existuje," pokračuje užívateľka.

Currently looking at a map to try to figure out if we could be from like the Italian part of Switzerland, a thing that my father now is convinced exists