VIDEO Manželia si kúpili dom za milión: Po tom, ako sa nasťahovali, začal záhadný teror

WESTFIELD - Keď si americkí manželia kupovali vytúžený dom v meste Westfield v štáte New Jersey, netušili, že to zmení ich život na nočnú moru. Po štyroch rokoch útrap, stresu a strachu hovoria, že sú na dne a zatiaľ netušia, čo podniknú, aby sa všetko skončilo.

Rozprávkovo krásny dom na adrese Boulevard 657 vo Westfielde oslovil pred štyrmi rokmi manželov Broaddusovcov natoľko, že ho museli jednoducho kúpiť. Derek mal navyše štyridsiate narodeniny a kľúč od vysnívanej nehnuteľnosti vnímal ako veľkolepý darček, za ktorý zaplatil 1,3 milióna dolárov (1,1 milióna eur).

Všetko bolo v poriadku až do jedného júnového večera, keď si našli majitelia v schránke list. Na obálke nebolo uvedené žiadne meno, iba oslovenie "Nový majiteľ". Vnútri našiel Derek prvý zo série listov s desivým obsahom, ktoré pravidelne niekto posiela jeho rodine. V prvom liste stálo: "Najdrahší nový sused na Boulevard 657, dovoľte mi, aby som vás privítal v susedstve. Váš dom je záležitosťou mojej rodiny po celé desaťročia a keďže sa blížia jeho 110. narodeniny, bol som poverený sledovaním. Môj dedko sledoval dom v 20. rokoch minulého storočia a môj otec zasa v 60. rokoch. Teraz je môj čas. Poznáte históriu domu? Viete, čo je medzi múrmi? Prečo ste tu? Zistím to."

Derek Broaddus Zdroj: Facebook/Derek Broaddus

Záhadný autor uviedol, že dom sleduje a podrobne opísal všetko, čo v posledných dňoch videl. "Vidím, že sa sťahujete do domu a ničíte ho, aby nebol tým, čím bol. Je to zlý ťah. A vy predsa nechcete, aby bol váš dom nešťastný." Autor listu, ktorý sa podpísal ako strážca, sa tiež pýtal na deti a na to, či už noví majitelia naplnili dom mladou krvou, o ktorú požiadal. "Hneď, ako budem vedieť ich mená, zavolám im a nakreslím ich. A kto som? Každý deň jazdia v okolí domu stovky a stovky áut a možno som v jednom z nich. Pozrite sa tiež do všetkých okien na bulvári a možno som práve tam. Tiež sa pozrite zo všetkých okien domu na všetkých ľudí, ktorí každý deň prechádzajú okolo a možno som jeden z nich."

Zdroj: Youtube/Chasing News

Po prečítaní listu Derek zapol všetky svetlá v dome a zavolal políciu. Ešte v ten istý večer poslali manželia email Johnovi a Andrei Woodsovcom, od ktorých dom kúpili a spýtali sa ich, či mali podobnú skúsenosť. Bývalá majiteľka si spomenula, že dostali znepokojujúci list krátko predtým, ako sa do domu nasťahovali, ale ďalších 23 rokov mali pokoj.

V prípade Broaddusovcov ale bohužiaľ nezostalo iba pri jednom liste. Krátko po doručení prvého prišiel druhý a tentoraz na obálke nechýbali mená nových majiteľov. Strážca sa v ňom chválil, že už vie viac o ich rodine. "Teší ma, že teraz poznám vaše mená a aj mená mladej krvi, ktorú ste priviedli. 657 Boulevard si želá, aby ste sa nasťahovali. Chodbám domu už dlhé roky chýbala mladá krv. Objavili ste už všetky tajomstvá, ktoré dom ukrýva? Bude sa mladá krv hrávať v suteréne, alebo sa tam bojí zostať sama? Keby som bol nimi, veľmi by som sa bál. Je to ďaleko od zvyšku domu a nikdy by ste ich nepočuli, ak by kričali. Kto má spálňu smerom do ulice? Všetko zistím, keď skončíte so sťahovaním. A potom budem vedieť, kto je v akej izbe a budem môcť všetko lepšie naplánovať."

Zdroj: Youtube/TODAY

Tento list vystrašil Dereka a jeho ženu Mariu natoľko, že prestali do domu sťahovať veci a nepriviedli tam viac svoje deti. Keďže polícia im nedokázala pomôcť, dom nakoniec prenajali. To im však nepokrylo hypotéku a o dva a pol roka neskôr sa rozhodli, že sa tam opäť nasťahujú. Strážca nesklamal. "657 Boulevard prežil a stal sa silným so svojou armádou fanúšikov strážiacich jeho brány. Moji vojaci poslúchali moje rozkazy, vykonali svoje poslanie a zachránili dušu domu. Všetci uctievajú Strážcu."

Po štyroch rokoch prebdených nocí prelomil Derek mlčanie a pripustil, že život jeho rodiny je v troskách. "Je to ako rakovina. Premýšľam iba nad tým, aké by to bolo žiť v pokoji. Nemáme Vianoce, nemáme pokoj." Maria zas uviedla, že ju často budí zo sna pocit, že niekto chodí po dome s vidlami a chce ublížiť jej deťom. "Vôbec netušíme, kto nám toto všetko robí."