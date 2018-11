6 podujatí, ktoré by ste mali navštíviť, ak sa chcete stať lepším a šikovnejším človekom: Zvýšte svoju hodnotu na trhu práce

BRATISLAVA - Mať pripravený životopis a čakať, kým si vás vyhliadne zamestnávateľ, je nesprávny prístup. Aby ste uspeli, musíte sa o to aj vy sami pričiniť. Majte profi fotku, naučte sa komunikovať, začnite sa starať o svoje telo a ono vám to vráti v podobe dostatku energie. Alebo sa chcete naučiť niečo nové v oblasti sociálnych sietí? Túžite si rozšíriť svoje sociálne zručnosti? Týchto šesť podujatí, ktoré vám predstavíme, splnia všetky vaše požiadavky. Stačí si len vybrať, ktoré z nich bude pre vás to pravé.