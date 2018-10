Zadržiavate v sebe moč? Okamžite s tým prestaňte, riskujete tieto ochorenia

Ak vám nerobí problém potláčať malú potrebu a vydržať bez nej aj niekoľko hodín, nerobíte dobre. Podľa urológov by ste mali viac počúvať svoje telo a ak je to možné, tak vždy po jeho prvom signáli vyprázdniť močový mechúr. Samozrejme, že okolnosti nie sú tomu vždy naklonené, ale určite to stojí za snahu.

Zdroj: Getty Images

Ak zadržiavate moč pravidelne, je to naozaj veľký problém. Je síce pravda, že pri zadržiavaní sa napínajú a trénujú zvierače, ale ich dlhodobé vypätie môže mať veľmi neželaný efekt, ktorý sa časom zaručene dostaví. Zvierače sa totiž môžu dlhodobým a pravidelným tlakom poškodiť, oslabiť svoju funkciu a vy sa nevyhnete samovoľnému úniku moču.

To však nie je jediná nepríjemnosť. Rovnako tak sa môže stať, že sa časom prestanete úplne vyprázdňovať a dôjde k tzv. retencii, čiže vo vašom mechúre vždy zostane trochu tekutiny. A aj týchto zopár kvapiek zotrvávajúcich dlhodobo vo vašom vnútri dokáže spustiť bolestivú infekciu močových ciest, keďže moč je plný baktérií. Vo vlhkom a v teplom prostredí sa budú šíriť závratným tempom.

Zdroj: Getty Images

Ďalšou hrozbou je, že z infikovaného nevyprázdneného mechúra sa môže moč vracať naspäť do obličiek a ochromiť alebo úplne zastaviť ich činnosť. Urológovia hovoria o scenári, ktorý nie je krátkodobý a môže sa dostaviť aj po desaťročiach. Ak je teda potláčanie nutkania ísť sa vymočiť u vás pravidlom, čo najskôr to zmeňte. Tak čo, nie je lepšie odskočiť si?