Učiteľka tvrdí, že obed na FOTO je nezdravý pre dieťa: Dokážete zistiť prečo?

LONDÝN - Laura Leeová zverejnila fotografiu obeda, ktorý pripravila pre svojho syna do škôlky. Zaujímalo ju totiž, či budú užívatelia súhlasiť s názorom učiteľky, ktorá jedlo označila za nezdravé a mamičku upozornila, aby si dávala väčší pozor na to, čo dáva jesť svojmu dieťaťu.

Laura nechápala, keď učiteľka v materskej škole skritizovala obed, ktorý zabalila svojmu dvaapolročnému synovi do obedára. Vraj je nezdravý. Nahnevaná matka preto obed odfotila a zverejnila na Facebooku. "Som presvedčená o tom, že strava pre deti má byť vyvážená a vždy sa ju aj snažím takto pripraviť," napísala.

Zdroj: Facebook/Laura Lee

Pri pohľade na úhľadne nakrájané a uložené kúsky sendviča, syra, zeleniny a sušienok budete zrejme márne hľadať dôvod, prečo sa učiteľke tento obed nepáčil. Nakoniec sa Leeová dozvedela, že problém bol v troch miniatúrnych sušienkach, ktoré pedagogička považuje za nevhodné. Väčšina užívateľov sa postavila na Laurinu stranu a súhlasia, že postoj učiteľky bol príliš prísny a radikálny. Rovnako zmýšľa aj detská lekárka. Tá dokonca pochválila matku za to, že takto starostlivo chystá svojmu synčekovi obed do škôlky. "Niekedy som zdesená z toho, čo dávajú rodičia svojim malým deťom jesť. Toto je jednoducho perfektné."

Aj samotní učitelia priznali, že nechápu názory svojej kolegyne, pretože v tomto smere majú oveľa horšie skúsenosti než ona. Spomenuli napríklad prípady, kedy si deti na obed do školy priniesli plechovku Red Bullu alebo radleru, balíček sušienok či uschnuté zvyšky hamburgeru z predošlého dňa, pretože ich mamy sú príliš zaneprázdnené na to, aby varili. Zažili už aj cereálie bez mlieka s odôvodnením, že matka použila posledné ráno do kávy.