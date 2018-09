VIDEO Cestujúca si sadla v autobuse MHD, pocítila silnú bolesť: O chvíľu s hrôzou utekala preč

Ak sa sťažujete na preplnenú verejnú dopravu, meškajúci spoj alebo neslušných spolucestujúcich, ešte stále je tu množstvo vecí, ktoré vás pri používaní prostriedkov hromadnej dopravy môžu nepríjemne zaskočiť. Svoje o tom vie Crystal Lopezová z Philadelphie, ktorá na nedávne cestovanie MHD nemá tie najpríjemnejšie spomienky. "Cestovala som na Bridge Street. Krátko po tom, ako som si sadla, som pocítila pálivú bolesť na krku. Pozrela som sa na operadlo a zbadala som kopu drobných ploštíc," uviedla znechutená cestujúca.

Zdroj: Youtube/CBS Philly

Hneď túto udalosť nahlásila vodičke, ktorá okamžite zastavila a požiadala cestujúcich, aby vystúpili. Kým prišiel jej nadriadený, Crystal už začala pociťovať prvé príznaky alergickej reakcie.

Hygienici potvrdzujú, že ide o skutočne ojedinelý úkaz, pretože tento druh hmyzu sa množí najmä v posteľných matracoch. To, ako sa ploštice zahniezdili alebo dostali na opierku autobusového sedadla, sa zistiť nepodarilo. Ak zamoria tieto drobné chrobáky vašu domácnosť, je naozaj veľmi ťažké zbaviť sa ich. Existuje síce špeciálny insekticíd na ich likvidáciu, ale lepšou voľbou je zbaviť sa starých matracov, pretože sú veľmi odolné a rýchlo sa množia. Posteľnú bielizeň, ktorá prišla do kontaktu s takýmto matracom, by ste mali vyprať na 60 stupňov alebo nechať dlhšie v sušičke. A ak potrebujete doma skladovať nejaké matrace, vložte ich do plastového vreca a dobre ho uzatvorte, aby sa k nim nedostal nijaký hmyz. Uštipnutie plošticami môže vyvolať alergickú reakciu, ale inak nie je nebezpečné, ak si odmyslíte odporný pocit pálenia a svrbenia na zasiahnutom mieste.