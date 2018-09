Muž na dcérinom Facebooku zverejnil perverzný odkaz: TOTO som o ňom vedieť nechcela!

Facebook sa stal pre mnohé rodiny skvelým spôsobom, ako komunikovať a vymieňať si najnovšie informácie o tom, čo sa deje. Aj nemenovaná užívateľka sa potešila, keď otca naučila, ako sa na sociálnej sieti pohybovať a zvládať vybavovanie pošty a zdieľanie odkazov či fotiek. Keď však na jej stenu na Facebooku prilepil odkaz na vintage pornostránku, zostala v šoku.

"Naozaj som nevedela, ako zareagovať. Ak mi to aj poslal omylom, ako sa k tým stránkam vôbec dostal? Pozerá porno?" uvažuje nahlas zaskočená dievčina na stránke Netmums.com, ktorá je určená pre rodičov. Uvedomuje si, že odkazy na podobné stránky sa môžu objaviť aj bez toho, aby odosielateľ o nich vedel a po kliknutí na ne si stiahnete do počítača vírus. Preto si teraz nie je istá, či jej to naozaj poslal otec, keď omylom skopíroval a poslal jej obsah svojho hľadania na Google, alebo sa to cez jeho profil dostalo k nej bez jeho vedomia.

Zdroj: Getty Images

Naozaj nevie, či má vôbec o tom pred otcom hovoriť a dostať ho do podobných rozpakov, v akých je teraz ona sama. Bojí sa s ním čo i len stretnúť zoči-voči. "V každom prípade to odstráňte, môže to byť vírus, ktorý sa k vám dostal práve cez profil vášho otca," radí jeden z užívateľov. A ak to bolo naozaj od neho, tak to vôbec neriešte a nad všetkým sa len usmejte."