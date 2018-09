Ľudia prehovorili o tom, čomu verili ako deti: Ich PRIZNANIA sú viac ako bizarné

Ross McClearlyová prišla s vynikajúcim nápadom, keď užívateľov na sociálnej sieti požiadala, aby uviedli, akým absurdnostiam v detstve verili. Z príspevkov vzniklo zábavné čítanie a priznania niektorých prispievateľov sú naozaj bizarné. Zároveň otvárajú dvere do detskej duše poznačenej naivitou a jednoduchosťou vnímania zložitých súvislostí okolitého sveta.

Užívatelia Twitteru dostali možnosť priznať sa k veciam, ktorým pred mnohými rokmi verili. V mnohých prípadoch išlo o poriadne absurdnosti. Opis toho, ako mnohí vnímali technické vymoženosti alebo prírodné deje, otvára jedinečný pohľad na vnímanie sveta očami tých najmenších. Vďaka užívateľke Ross McClearlyovej, ktorá s nápadom prišla, sa teraz všetci predovšetkým dobre zabávajú.

Zo spomienok prispievateľov vyplýva, že masovokomunikačné prostriedky boli pre deti veľkým zdrojom zmätených predstáv o ich fungovaní. "Myslel som si, že ľudia v televízii ma vidia. V jednej šou obľúbená bábka Aardvark povedala, že sa jej páči môj nový účes. Veľmi ma to vydesilo, lebo som bol naozaj práve ostrihaný," spomína jeden z užívateľov. Rozhlasové vysielanie bolo tiež pre mnohých veľkým rébusom. "Bol som si istý, že v rádiu je vždy kapela, ktorá hrá naživo."

Zdroj: Getty Images

Záhadou boli aj ďalšie veci, o ktorých sa dospelí rozprávali pred svojimi deťmi. "Keď ľudia hovorili o sťahovaní domu, veril som, že ho presúvajú celý za pomoci nejakého tlačidla." Jedna užívateľka vraj nikdy nerozumela tomu, prečo sa ľudia sťažujú na nedostatok peňazí. Veď úplne stačilo prísť k bankomatu a ten im vždy peniaze dal.

Zdroj: thinkstock.com

Ďalší užívateľ si zas po svojom vysvetlil, keď od dospelých počul, že niekomu zabehlo a jedlo išlo do nesprávnej trubice. "Myslel som si, že máme jednu trubicu na jedlo a druhú na nápoje. Nešlo mi do hlavy, ako si telo poradí a správne zaradí polievku s kúskami zeleniny." S jedlom je spojená aj teória okolo indickej zeleninovej kari polievky mulligatawny. "Ako dieťaťu mi otec povedal, že sú v nej krevety. Verila som tomu až do mojej tridsiatky."