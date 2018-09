Sága stratenej batožiny: Cestujúci na letisku v Berlíne nikomu nepraje zažiť to, čo musel on

Markova cesta do Berlína na výstavu IFA sa začala v austrálskom Brisbane a pokračovala cez Singapur a Londýn. Napriek tomu, že celý presun mal trvať 31 hodín, kvôli meškaniu sa všetko natiahlo o ďalších deväť hodín. To bolo však nič v porovnaní s adrenalínom, ktorý na mladíka ešte len čakal. Keď zmorený vystúpil na berlínskom letisku Tegel, vybral sa k batožinovému pásu. Problémy zacítil v momente, keď si postupne všetci cestujúci vyzdvihli svoje tašky, iba on nie. Veril, že situácia sa čoskoro vyrieši, ale mýlil sa. Z toho, čo sa dialo, môže napísať román na pokračovanie, ktorý stále nemá svoj happyend.

Furler si to následne namieril ku stratám a nálezom. Miestnosť bola preplnená nespokojnými pasažiermi z iných letov, ktorí sa ocitli v podobnej situácii ako on. Všetkých sa snažil vybaviť značne podráždený zamestnanec hovoriaci iba nemecky. "Nervozita sa stupňovala. V ten deň tam bol veľký chaos, pretože veľa návštevníkov prišlo práve kvôli výstave a hromžili, že zmeškajú dohodnuté termíny," hovorí Mark.

Keď sa po 40 minútach dostal k vybavovaciemu pultu, zamestnanec si opísal číslo letu a dáta z pasu. Normálne sa vraj nájde batožina do hodiny a pol. Ale upozornili ho na to, že deň predtým to bolo viac ako tri hodiny, pretože sa stratilo veľké množstvo batožiny. Na letisku sa však jeho taška nenašla, vyplnil preto ďalší formulár a vybral sa do hotela. Na recepcii sa Austrálčan dozvedel, že v Tegeli sa deň predtým stratilo až 3000 kusov batožiny. Na druhý deň sa preto veľmi potešil, keď mu prišiel mail o tom, že jeho taška sa našla a pošlú mu ju rovno do hotela.

Berlin, you were beautiful, but I hope you're not Bermuda for lost bags. Still waiting @British_Airways @Qantas Six days with two black shirts, not great, but I'm not alone, it seems. https://t.co/Rh2hlTaZBE pic.twitter.com/8GCMuusPoH — mark furler (@furlernator) 5. septembra 2018

Jeho radosť však bola predčasná a na recepciu nič neprišlo ani na druhý deň a ani neskôr. Prehliadku výstavy a celý pobyt v Berlíne zvládol v dvoch čiernych košeliach, ktoré si pribalil do príručnej batožiny. "Každý večer som si v umývadle opral tú, čo som mal celý deň na sebe a k tomu som prihodil ponožky a slipy," opisuje Furlel rutinu, ktorú musel absolvovať. V hoteli sa ho vraj už nepýtali na nič iné, iba na to, či už má batožinu.

Korešpondencia prichádzajúca z letiska ho však naďalej ubezpečovala, že celú situáciu majú pod kontrolou. Neskôr ho požiadali o opis vecí nachádzajúcich sa v taške pre prípad, že by sa počas cesty otvorila a jej obsah vypadol von. Do bezvýsledného pátrania sa neskôr pustili aj pracovníci hotela a agentúra, cez ktorú si kupoval letenku. Všetko úsilie ale bolo zbytočné. "Nakoniec som prišiel domov. Letisku v Berlíne, ako aj British Airways som oznámil, že som už v Brisbane. Svoju tašku však stále nemám," skonštatoval beznádejne.