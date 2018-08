Tínedžerka (16) sa zobudila uprostred noci a takmer zošalela od strachu: Ten POHĽAD ju dorazil

ANGLESEY - Britská tínedžerka utrpela obrovskú traumu po tom, ako sa v noci zobudila a vo svojej izbe našla úplne neznámeho muža. Ten utiekol, no neskôr sa do domu vrátil. Dievčina sa z tohto extrémne nepríjemného zážitku doteraz nevie spamätať a musela vyhľadať lekára.

Wendy Hutchinsonová z Walesu nedávno zažila najdesivejšie chvíle vo svojom živote. Keď sa minulú sobotu o pol tretej ráno zobudila, zbadala stáť pri dverách svojej izby muža, ako na ňu civí. Napriek tomu, že ju v duchu pochytila totálna panika, dokázala zachovať duchaprítomnosť a predstierala, že stále spí. Neznámy votrelec oblečený v čiernej mikine s kapucňou po chvíli odkráčal preč.

Dievčina hneď nato zobudila svoju sestru Jackie, s ktorou zdieľa detskú izbu, a obidve následne zobudili svojho otca Tonyho. Ten sa okamžite vybral prehľadať dom a záhradu. A práve v nej sa tajomný muž stále skrýval. "Ako prvá ho zbadala moja najmladšia dcéra. Silno zakričala a on sa k nej začal približovať. Potom ale uvidel mňa a utiekol preč cez plot," opisuje desivý incident Tony.

Zdroj: Facebook/Wendy Hutchinson

Muž si zabudol v záhrade ruksak, no rodina sa ho nedotkla a okamžite kontaktovala políciu. Tá ich vypočula a povedala, že sa vráti aj s policajnými psami. No nikdy sa tak nestalo. O pol piatej ráno sa muž vrátil do záhrady, zrejme prišiel pre svoj ruksak. Zbadala ho tam matka dievčat. Jej manžel ho začal naháňať a votrelec opäť unikol.

Miestna polícia neskôr informovala, že v súvislosti s prípadom zatkla 22-ročného mladíka, ktorý je podozrivý z vlámania. Následne bol však prepustený na slobodu. Hutchinson teraz plánuje namontovať do domu bezpečnostné kamery. "Wendy je stále vydesená na smrť, stále kontroluje, či sú dvere zamknuté a musí spať s nami v spálni. Trpí úzkosťou a musela dokonca vyhľadať lekársku pomoc," uzatvára Tony.