Dievča (11) vydali proti jeho vôli: Sťažovala sa otcovi, ten ju poslal späť do pekla

Podľa vlaňajších údajov Detského fondu OSN (UNICEF) sa tretina Sudánok vydáva pred svojimi osemnástimi narodeninami a dvanásť percent uzavrie manželstvo už vo veku pätnásť rokov. Miestny zákon hovorí, že ľudia môžu vstúpiť do manželstva, akonáhle dospejú, a za možnú hranicu sa považuje desať rokov. Ide o najnižší nelegálny vek pre vstup do manželstva v Afrike.

Na detské svadby v Sudáne upozornil nedávny prípad Núr Husajnovej, odsúdenej tento rok na trest smrti za vraždu manžela, ktorý sa ju pokúsil znásilniť. Núr má teraz devätnásť a k svadbe s viac než dvojnásobne starším mužom bola prinútená ako pätnásťročná.

Amalin príbeh je iný. Manžel ju bil a fajčil pri tom cigarety. Dievčina sa po útokoch snažila dovolať pomoci u otca, ale on juž vždy poslal späť. Nakoniec jej k úteku pomohla manželova druhá žena, ktorá žila v domácnosti tiež. "Jednal so mnou hrozne. Keď ma začal biť každý deň, išla som na políciu," povedala Amal. Lekár, ktorý ju na policajnej stanici prehliadol, na jej tele našiel stopy pút a bitia. I keď otec príbeh svojej dcéry pozná, rozplakal sa, keď ju počul znovu opisovať situáciu. "Prišla za mnou dvakrát, bola vystrašená, bála sa a ja som ju poslal späť. Ľutujem to," poznamenal. Pracuje ako klampiar a sám sa stará o šesť dcér. Na otázku, prečo Amal nechal vydať v tak ranom veku, odpovedal, že ide o tradíciu a česť. "Keď som mu dal svoju dcéru za ženu, bolo to na základe dôvery. Veril som, že sa o ňu postará, nechá ju ďalej chodiť do školy a bude ju ctiť tak, ako sme sa dohodli. Ale bolo to len bitie a ponižovanie."

Zdroj: SITA/AP/Prakash Hatvalne

Dôvodom, prečo Sudánci vydávajú svoje dcéry také mladé, je nádej, že im pomáhajú vyhnúť sa chudobe, násiliu, alebo tiež to, že zabránia zahanbeniu rodiny. Slobodné ženy sú totiž považované za neplodné alebo za také, o ktorých ruku nikto nepožiadal. Podľa UNICEF je veľká pravdepodobnosť, že dievčatá vydaté ako deti budú vystavené sexuálnemu aj psychologickému násiliu. Napriek tomu Amalin otec plánuje čoskoro vydať aj svoje ostatné malé dcéry.

Sudán sa v roku 2015 pripojil ku kampani Africkej únie, ktorej cieľom bolo skoncovať s detskými sobášmi. Národná rada pre starostlivosť o deti následne sformulovala stratégiu pre ukončenie tejto praxe, avšak narazila na odpor konzervatívnych náboženských skupín. Obetiam domáceho násilia sa snaží pomáhať nevládna organizácia SEEMA, v ktorej starostlivosti je Amal a Núr. Jedenásťročná Amal, ktorá sa ešte stále hrá s bábikami, trvá na rozvode. Keď ho dosiahne, chce sa vrátiť do školy a za svojimi kamarátkami. Keď sa jej spýtate, čo by poradila ostatným dievčatám, ktoré sú v podobnej situácii, odpovedá: "Odvahu. Mala som byť odvážnejšia."