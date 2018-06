FOTO Neuveríte, čo majú spoločné tieto dve krásky: Ľudia na ulici im to nechcú veriť

Fungovať s dospievajúcimi deťmi dá niektorým rodičom poriadne zabrať, pretože generačný rozdiel buduje rôzne bariéry v názoroch na každodenný život. Tieto problémy ale, našťastie, nemusia riešiť 22-ročná Ellie a jej 42-ročná matka Louise Smithová, ktoré nemajú problém povymetať spoločne diskotéky a vyraziť si na dovolenku. Obe si totiž výborne rozumejú a trávia spolu voľné chvíle vždy, keď im to okolnosti dovoľujú. Dokonca si požičiavajú aj oblečenie.

"Niekedy si musím dávať pozor na to, aby si mama neobliekla nejaký nový kúsok z môjho šatníka skôr, ako to stihnem ja. Často sa nás pýtajú, či sme sestry a my sa na tom dobre bavíme," usmieva sa mladšia z akčného dua. Jej mama tvrdí, že vždy je potrebné žiť naplno a neriešiť vek. Iba aktivita, šport a zdravá strava môže udržať štyridsiatnikov vo forme a vyraziť si s mladými do ulíc pomôže mnohým ženám prekonať krízu stredného veku. "S dcérou sme si vždy výborne rozumeli, tak prečo by sme sa nemohli spolu zabávať?"

Dvojica si ostatné leto užila na Ibize, kde nevynechali žiadnu bazénovú párty a diskotéku. Kedysi vraj chodili za zábavou s kolegyňami a zistili, že dámske jazdy sú výborný reset. "Mamu beriem aj vtedy, keď idem s mojimi kamarátmi. Majú ju radi, pretože nepokazí žiadnu zábavu. A mne je s ňou naozaj skvele," pochvaľuje si Ellie maminu schopnosť prispôsobiť sa okoliu.

Teraz má nového priateľa, tak si už toľko s mamou neužíva, ale snažia sa využiť každú príležitosť na to, aby mohli byť zase spolu.