Príšerné nešťastie: Chlapček sa 6 minút topil v bazéne, nikto si to nevšimol! Bojuje o život

LODŽ – V poľskom akvaparku sa odohralo nešťastie, ktoré vyvolalo množstvo otázok. Sedemročný chlapec sa počas plaveckého kurzu niekoľko minút topil pod hladinou bazéna, pričom si to nikto z prítomných nevšimol. V kritickom stave bojuje o život.
Na dne bazéna ho objavil návštevník
K nešťastiu došlo v pondelok ráno v Aquaparku Fala v poľskej Lodži počas prázdninového kurzu plávania, ktorý organizovala externá spoločnosť. Televízia TVN24 informovala, že sedemročného chlapca našiel na dne bazéna náhodný návštevník areálu, ktorý okamžite zalarmoval plavčíkov.
Podľa prvotných zistení bol chlapec pod vodou približne šesť minút. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že sa topil asi tri minúty, kým si ho niekto všimol, a ďalšie približne tri minúty zostal na dne bazéna. Túto časovú os sa podarilo zrekonštruovať na základe kamerových záznamov.
Oživovali ho viac ako pol hodiny
Po vytiahnutí z vody začali plavčíci spolu so záchranármi okamžitú resuscitáciu, ktorá trvala viac ako 30 minút. Lekárom sa napokon podarilo obnoviť jeho životné funkcie a dieťa previezli do Inštitútu – Centra zdravia matky Poľky v Lodži. Hovorca nemocnice Adam Czerwiński pre TVN24 uviedol, že chlapec je hospitalizovaný na oddelení intenzívnej starostlivosti a jeho stav je naďalej mimoriadne vážny.
Denník Fakt priniesol ďalšie zistenia, podľa ktorých je sedemročný chlapec uvedený do umelej kómy. Lekári bojujú o jeho život a zatiaľ nedokážu odhadnúť, aké následky bude mať dlhý pobyt pod vodou.
Prokuratúra preveruje postup plavčíkov
Prípad už vyšetruje prokuratúra, ktorá zaistila kamerové záznamy z aquaparku aj dokumentáciu týkajúcu sa služby plavčíkov. Vyšetrovatelia sa snažia zistiť, prečo si nikto nevšimol, že sa dieťa topí, hoci sa v bazéne nachádzali inštruktori, plavčíci aj ďalší návštevníci.
Vedenie Aquaparku Fala vo vyhlásení zdôraznilo, že kurz organizoval externý subjekt a zariadenie poskytuje polícii aj prokuratúre všetku potrebnú súčinnosť vrátane záznamov z bezpečnostných kamier. Zároveň vyjadrilo podporu rodine chlapca.
Odborníci: Pri topení rozhodujú sekundy
Prípad opäť upozornil na to, že topenie detí býva mimoriadne tiché a často prebieha bez volania o pomoc či výrazného mávania rukami. Odborníci preto pripomínajú, že nepretržitý dohľad nad deťmi vo vode je rozhodujúci, pretože už niekoľko minút bez kyslíka môže spôsobiť nezvratné poškodenie mozgu.