Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 13, pátranie pokračuje

TOKIO - Japonská premiérka Sanae Takaičiová v stredu ráno oznámila, že počet obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 7,1 na juhozápade krajiny stúpol na 13. Pátracie a záchranné práce pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami, informuje o tom agentúra Reuters, AP a stanica CNN.
„Aj teraz sú ľudia, ktorí čakajú na záchranu, a preteky s časom pokračujú. Nasadíme všetky dostupné sily a prostriedky, aby sme zachránili čo najviac ľudí,“ vyhlásila Takaičiová na tlačovej konferencii.
Čiastočne zrútené nákupné centrum Aeon Mall v meste Kašima patrí medzi najvážnejšie zasiahnuté miesta. Záchranári spod jeho trosiek v stredu vytiahli osem ľudí a pokračujú v pátraní po ďalších preživších. Úrady predpokladajú, že poškodenie budovy spôsobil výbuch po úniku plynu, pri ktorom zahynuli najmenej dve ženy vo veku okolo 20 rokov. Na mieste zasahujú hasiči, polícia aj armáda. Podľa verejnoprávnej stanice NHK bolo ešte v utorok nezvestných 20 až 30 zamestnancov obchodného centra.
Sedem ľudí je nezvestných aj po zrútení komína v továrni spoločnosti Nippon Paper Industries. Ďalší štyria utrpeli vážne zranenia a nemocnice v regióne ošetrili desiatky pacientov.
Zemetrasenie zároveň prerušilo dodávky elektriny pre desaťtisíce domácností a poškodilo cestnú infraštruktúru. Úrady nariadili približne 260.000 obyvateľom presun do evakuačných centier. Niektoré nemocnice v oblasti zároveň hlásia vážne prevádzkové problémy. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo asi 20 kilometrov južne od mesta Kumamoto, najväčšieho mesta centrálnej časti ostrova Kjúšu s približne 700.000 obyvateľmi.
Meteorológovia varovali pred možnými silnými dotrasmi počas nasledujúceho týždňa a upozornili aj na zvýšené riziko zosuvov pôdy. Japonsko leží na tzv. Ohnivom kruhu v Tichom oceáne, kde dochádza približne k pätine všetkých zemetrasení s magnitúdou najmenej 6,0 na svete. Zemetrasenie v Kumamote spred desiatich rokov si vyžiadalo 275 obetí, zranilo viac než 2700 ľudí a poškodilo tisíce budov vrátane historického hradu Kumamoto.