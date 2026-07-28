Obľúbené letisko čaká dlhá odstávka! Na viac ako dva mesiace zastaví všetky lety

BRUSEL - Druhé najväčšie belgické letisko Charleroi Brusel-Juh pozastaví všetky prílety a odlety v druhej polovici roku 2028 pre rekonštrukciu svojej jedinej pristávacej dráhy a ďalšiu modernizáciu infraštruktúry. Informuje o tom magazín Politico.
Dlhá odstávka
Letisko pozastaví svoju prevádzku na jedenásť týždňov - od 15. augusta do 31. októbra. „Kompletná rekonštrukcia jedinej pristávacej dráhy letiska Charleroi spolu s ďalšími rozsiahlymi modernizačnými prácami bola naplánovaná na druhú polovicu roka 2028 spoločnosťou SOWAER,“ uviedlo letisko. „Aby sa minimalizovalo trvanie narušenia (prevádzky), viaceré stavebné projekty budú realizované súčasne,“ dodalo. Životnosť novej pristávacej dráhy sa odhaduje na 25 rokov.
Z najnovších údajov štatistického úradu Statbel vyplýva, že v roku 2025 odletelo alebo priletelo na letisko Charleroi Brusel-Juh 11,2 milióna cestujúcich. Dvojmesačný výpadok by tak mohol ovplyvniť viac ako dva milióny pasažierov.
Drahá rekonštrukcia
Belgický verejnoprávny vysielateľ RTBF uvádza, že rekonštrukcia bude stáť približne 50 miliónov eur. „Tieto investície majú za cieľ zabezpečiť dlhodobú bezpečnosť letiska, operačný výkon a atraktivitu,“ uviedlo letisko.
Letisko Charleroi Brusel-Juh sa nachádza približne 70 kilometrov od belgickej metropoly a využívajú ho najmä letecké spoločnosti Ryanair, Wizz Air a Pegasus. Jeho prestavba vyvoláva obavy u odborov, ktoré upozorňujú, že počet cestujúcich sa po opätovnom otvorení nemusí vrátiť do normálu.