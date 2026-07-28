Mjanmarsko zakročilo proti mafii s online podvodmi: Za nútenie k práci zavedú trest smrti!

NEPJITO - Mjanmarský parlament v utorok schválil zákon, ktorý zavádza trest smrti pre osoby zadržiavajúce alebo násilím nútiace pracovať ľudí v centrách zameraných na internetové podvody, uviedol predseda parlamentu. Informuje o tom agentúra AFP.
V návrhu zákona zverejneného v máji boli zakotvené väzenské tresty od desať rokov až po doživotie, ako aj trest smrti za „násilie, mučenie, nezákonné zatknutie a zadržanie, alebo kruté zaobchádzanie s inou osobou s cieľom prinútiť ju páchať online podvody“. V prípade, že takýto čin spôsobí smrť, bude uložený trest smrti. Parlament v utorok tento návrh prijal s viacerými pripomienkami, ale jeden z poslancov uviedol, že dôležité časti tohto zákona zostali bez zmeny. Legislatíva tiež zahŕňa maximálny trest v podobe doživotného väzenia pre osoby, ktoré riadia centrá na online podvody a pre tých, ktorí páchajú podvody s digitálnymi menami.
AFP objasňuje, že vo vojnou zmietanom Mjanmarsku prekvitajú podniky na internetové podvody, ktoré sa zameriavajú na používateľov na celom svete prostredníctvom „romantických podvodov“ a podvodov súvisiacich s investíciami do kryptomien. Multimiliardový čierny trh láka mnoho ľudí ochotných pracovať v týchto centrách. Cudzinci, ktorých sa podarilo dostať späť do vlasti, zároveň uvádzali, že boli do týchto zariadení v Mjanmarsku zavlečení a prevádzkovatelia podvodných centier ich mučili.
Zákon proti online podvodom je prvou legislatívou schválenou novou vládou na čele s prezidentom a bývalým lídrom junty Min Aun Hlainom. Mnohí analytici označujú parlament podporovaný armádou za orgán, ktorý len formálne schvaľuje rozhodnutia režimu, pričom zákonodarný zbor je zložený z „provojenských“ poslancov, konštatuje AFP.