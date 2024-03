Používanie hladu v Gaze ako bojovej taktiky môže byť vojnový zločin, upozorňuje OSN

Volker Türk (Zdroj: SITA/AP Photo/Hadi Mizban)

GAZA - Vážne obmedzenia dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy spolu s vojenskou ofenzívou Izrela sa môžu považovať za vojnový zločin a posudzovať by to mali medzinárodné súdy. Uviedol to v utorok Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.