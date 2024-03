Sexuálny útok šokoval Nemecko: Slovák Norbert s penisovým implantátom znásilnil ženu! Pred očami plačúcej dcérky

Ilustračné foto

Podľa prokuratúry Landshut obžalovaný najskôr koncom júla okolo 5. hodiny ráno zazvonil pri dverách, hlasno zaklopal a chcel, aby mu žena otvorila. Mladá mamička, ktorá sa bála o seba a svoju dcéru, ho nevpustila dnu a kričala na neho.

No Norbert L. na odchod ani nepomyslel: okolo 5:08 sa mu podarilo dostať cez vyklopené okno do obývačky. Okamžite vošiel do spálne, pýtal sa na manžela a predstieral, že je z polície a Interpolu.

Podľa prokuratúry 38-ročný vytrhol svojej obeti mobilný telefón, ktorým už Rumunka zavolala na tiesňovú linku polície, a rozbil ho o drevený rám postele. Potom Sofiu B. niekoľkokrát udrel do tváre a hlavy pred jej plačúcou dcérou, zhodil ju na pohovku a strhol jej pyžamové nohavice a spodnú bielizeň. Zároveň ju pripevnil na pohovku, aby nemohla ujsť ani kričať.

Norbert L. podľa prokuratúry v najbližších minútach dvakrát sexuálne napadol mladú matku bez kondómu. Preniknutie bolo pre ženu obzvlášť bolestivé, pretože mal v penise silikónové implantáty, uviedol prokurátor. Poškodená pri čine utrpela rôzne zranenia. Nakoniec sa jej podarilo vyslobodiť a ujsť k susedom.

Norbert L. potom podľa prokuratúry ušiel. Chytili ho policajti neďaleko miesta činu, v malom meste v Bavorsku.

Robert L. prostredníctvom svojho obhajcu Thomasa Fautha poprel, že by mladú ženu znásilnil. Rodák zo Slovenska v rozpore s obžalobou uviedol, že so Sofiou B. sa zblížil už pred údajným zločinom. Nedošlo k znásilneniu, ani k pohlavnému styku, naopak ho Sofia B. mala požiadať, aby ju navštívil v jej byte.