Trump neuspel na súde: Nezablokoval svedectvo pornoherečky a jeho bývalý obchodný poradca pôjde do väzby

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Najvyšší súd Spojených štátov odmietol odložiť nástup Petra Navarra, ktorý pôsobil ako obchodný poradca amerického exprezidenta Donalda Trumpa, do väzenia. Navarro sa odvolal proti rozsudku za pohŕdanie Kongresom a žiadal odloženie nástupu do väzenia v Miami. Na výkon štvormesačného trestu by mal napriek tomu v utorok podľa súdu nastúpiť, píše agentúra AP.