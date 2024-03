Panika v Bidenovom volebnom štábe! Preferencie klesajú a prezident zúri a je sklamaný

Joe Biden je sklamaný zo svojich preferencií. (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

V zákulisí Bieleho domu vládne napätie. Ako uvádza „NBC News“, prezident Joe Biden je vraj čoraz viac nahnevaný a znepokojený klesajúcimi číslami prieskumov – najmä s ohľadom na jeho znovuzvolenie.

Čísla prieskumov v suteréne: Joe Biden nepopulárnejší ako Trump

Na súkromnom stretnutí v Bielom dome v januári Bidenovi jeho spojenci oznámili, že jeho preferencie prudko klesli v swing states Michigan a Georgia. Biden bol len tesne schopný vyhrať v týchto štátoch v roku 2020. Nemôže si dovoliť podobný scenár, ak chce v budúcich voľbách prekonať svojho konkurenta Donalda Trumpa. Podľa poslanca sa potom Biden ozval.

Demokrati vnímajú nadchádzajúce voľby v roku 2024 s čoraz väčším znepokojením. Úradujúci prezident sa snaží vyrovnať svojmu porazenému predchodcovi Donaldovi Trumpovi. Jeho súčasné hodnotenie obľúbenosti 38 percent je výrazne nižšie ako u posledných troch prezidentov, ktorí tiež neboli znovuzvolení: Trump (48 percent), George H.W. Bush (39 percent) a Jimmy Carter (43 percent).

Je Joe Biden príliš starý na to, aby bol prezidentom?

Rozhovory s takmer 20 opýtanými poslancami ukazujú, že napätie existuje aj v tíme volebnej kampane. Biden vraj opakovane spochybňuje cestovateľské rozhodnutia a komunikačné stratégie. Niektorí poradcovia ho na oplátku vyzvali, aby chodil rýchlejšie – v obave z dojmu, že je príliš starý na to, aby bol prezidentom. Najnovšie Biely dom zabezpečil, že mohol vstúpiť do Air Force One pomocou kratšieho schodiska v spodnej časti lietadla, aby mu to zabránilo zakopnúť.

Napriek všetkým výzvam si tím Bidenovej kampane zostáva istý. Od svojho prejavu o stave Únie Biden navštívil niekoľko štátov a jeho pomocníci považujú Trumpa za poraziteľného a chybujúceho protivníka. Napriek tomu bol Biden občas kritický voči svojim poradcom a pýtal sa, či by nemal viac dôverovať svojmu vnútornému pocitu.