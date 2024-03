Riaditeľ UNRWA obvinil Izrael, že mu zakázal vstup do Pásma Gazy

Philippe Lazzarini (Zdroj: SITA/AP/Bilal Hussein)

KÁHIRA - Izrael v pondelok údajne zabránil vo vstupe do Pásma Gazy riaditeľovi Úradu OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) Philippovi Lazzarinimu. Ten mal podľa vlastných slov v úmysle ísť do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, avšak dostal informáciu, že mu izraelské úrady nepovolili vstup. Médiám to oznámil v Káhire na spoločnej tlačovej konferencii s egyptským ministrom zahraničia Sámihom Šukrím.