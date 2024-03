USA vyzvali Hamas, aby prepustil izraelských rukojemníkov a prijal dočasné prímerie

Ilustračné foto (Zdroj: SITA / AP)

WASHINGTON - Biely dom v utorok vyzval militantov z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, aby prepustili ženy, starších a zranených rukojemníkov unesených do Pásma Gazy z juhu Izraela a aby s cieľom zaistiť trvalejšie prímerie prijali aj dočasné zastavenie paľby vo vojne s Izraelom.

"Dnes je na stole návrh na prímerie na šesť týždňov, z ktorého sa stane niečo trvácnejšie, ak Hamas jednoducho prepustí ženy, zranené a staršie osoby," povedal novinárom poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Reuters informoval, že Izrael prijal podmienky šesťtýždňového prímeria výmenou za prepustenie niektorých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom od jeho útoku 7. októbra 2023 na južný Izrael, pri ktorom bolo zabitých 1 200 ľudí.

Hamas však - podľa agentúry Reuters - tvrdí, že prijme iba dohodu založenú na trvalom prímerí, ktoré ukončí vojnu a zahŕňa aj stiahnutie izraelských jednotiek z Gazy. Hamas tak odmieta ďalšie dočasné prímerie.

Podľa najnovšieho návrhu by Izrael prepustil palestínskych väzňov, pričom za desiatich Palestínčanov by dostal jedného z rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Hamas ich v októbri zajal najmenej 200 a počas týždeň trvajúceho prímeria koncom novembra 2023 ich oslobodil viac ako 100 - izraelských i zahraničných. Izrael výmenou za to prepustil zo svoich väzníc asi 240 palestínskych väzňov.

Sullivan zdôraznil, že dohoda je stále možná

Sullivan zdôraznil, že dohoda o prepustení 40 rukojemníkov výmenou za šesťtýždňovú prestávku v bojoch je stále možná. "Sme odhodlaní pokúsiť sa dohodnúť prímerie, pri ktorom budú rukojemníci prepúšťaní aspoň šesť týždňov, a potom sa pokúsiť vybudovať na tom niečo trvácnejšie," povedal Sullivan.

Izrael v reakcii na spomínaný útok palestínskych kománd spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo vyše 31-tisíc ľudí, prevažne civilistov. Podľa Izraela k počtu obetí prispieva skutočnosť, že Hamas využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty, keď umiestňuje vojenské zariadenia do civilných objektov.