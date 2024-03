Hrozivé varovanie expertov: Európe hrozí katastrofa, TOTO všetko nás čaká kvôli zmenám klímy

Šéfka EEA Leena Ylä-Mononen (Zdroj: eea.europa.eu)

To „ovplyvní životné podmienky na celom kontinente“ – dokonca aj v „optimistických scenároch“, uvádza sa v prvej správe EEA. Uvádza 36 kľúčových klimatických rizík pre Európu, z ktorých 21 by si vyžadovalo dodatočné opatrenia a osem, ktoré by si vyžadovali naliehavé opatrenia. Jedným z príkladov naliehavej potreby konať sú podľa agentúry riziká pre európske ekosystémy, najmä v moriach a pobrežiach.

Varovanie pred hromadným vymieraním

Ohrozuje ich teplejšia voda, nedostatok kyslíka a prekyslenie. K tomu sa pridávajú zmeny životného prostredia spôsobené ľuďmi, ako je rybolov a znečistenie. "To môže viesť k významnej strate biodiverzity, vrátane hromadnému úhynu," uvádza sa v správe.

Teplo je najväčším rizikom pre zdravie

Teplo je označované za najväčšie riziko pre ľudské zdravie. To platí najmä pre tých, ktorí pracujú vonku, sú starší alebo žijú v zle izolovaných domoch. Európa je kontinent, ktorý sa v súčasnosti v porovnaní s ostatnými otepľuje najrýchlejšie. Najviac ohrozená je južná Európa, kde okrem nedostatku tepla a vody hrozia aj požiare. Podľa EEA to ovplyvňuje zdravie ľudí, ich prácu a poľnohospodárstvo.

Riziká sa týkajú aj strednej a severnej Európy, čo nedávno ukázali napríklad povodne v Nemecku a lesné požiare vo Švédsku. Extrémy počasia sú už „novým normálom“, povedala šéfka EEA Leena Ylä-Mononen. „Musia byť tiež varovným výstrelom. Musíme urobiť viac a vytvoriť silnejšiu politiku."