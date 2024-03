Moskva obvinila USA zo zasahovania do vnútorných záležitostí Ruska

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev)

MOSKVA - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo americkú veľvyslankyňu v Moskve Lynne Tracyovú, aby jej odovzdalo protest proti zasahovaniu Washingtonu do vnútorných záležitostí Ruska. Informuje o tom agentúra AFP.

Moskva tvrdí, že Washington financuje "protiruské" neziskové organizácie a "šíri dezinformácie" o ruských prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať v marci, aj o vojne na Ukrajine. "Pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruskej federácie vrátane podvratných akcií a šírenia dezinformácií v súvislosti s voľbami a špeciálnou vojenskou operáciou budú tvrdo a rozhodne potlačené," uviedol vo vyhlásení ruský rezort diplomacie. Dodal, že odvetné kroky by mohli zahŕňať vyhostenie predstaviteľov veľvyslanectva USA zapojených do takýchto akcií.

Washington a Moskva si v uplynulých rokoch navzájom vyhostili desiatky diplomatov. Vzťahy medzi oboma krajinami sú najhoršie za uplynulé desaťročia. Ruské ministerstvo zahraničných vecí Tracyovej tlmočilo, že Washington musí prestať financovať tri neziskové vzdelávacie inštitúcie, ktoré presadzujú "postoje a hodnoty cudzie ruskej spoločnosti".

Moskva vníma Západom podporované mimovládne organizácie ako nepriateľské a protikremeľské, pričom ich pravidelne obviňuje z výcviku budúcich revolucionárov. Západ i samotné organizácie to popierajú. Niekoľko mimovládnych skupín označila Moskva za "nežiaduce", čo znamená, že ruskí občania s nimi nemôžu pracovať. Ruský prezident Vladimir Putin viackrát obvinil Spojené štáty zo snahy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruska. Tieto tvrdenia sa vystupňovali po tom, ako Washington odhalil snahy Moskvy o zasahovanie do prezidentských volieb v USA v roku 2016, pripomína AFP.