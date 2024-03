Rozhodnutie o dohode o prímerí v Gaze je teraz v rukách Hamasu, varoval Biden

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Ponuka na šesťtýždňové prímerie je "momentálne v rukách Hamasu. Izraelčania spolupracujú, ponuka (prímeria) je racionálna. O pár dní sa to dozvieme. Prímerie však potrebujeme", zdôraznil americký prezident s tým, že pokoj zbraní je potrebné dosiahnuť ešte pred začiatkom ramadánu. Varoval, že ak dôjde k situácii, že boje budú pokračovať až do tohto moslimského pôstneho mesiaca, "pre Izrael a Jeruzalem to môže byť veľmi, veľmi nebezpečné". Ramadán v závislosti od lunárneho kalendára začína 10. alebo 11. marca.

archívne video

Zuzana Čaputová po prílete z Poľska, kde sa stretla s Joeom Bidenom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Spojené štáty ešte minulý týždeň apelovali na Izrael, aby moslimom počas ramadánu povolil modlitby v komplexe mešity al-Aksá v Jeruzaleme. Biden minulý týždeň nariadil, aby do obliehaného Pásma Gazy USA začali letecky zhadzovať humanitárnu pomoc. V utorok v tejto súvislosti dodal, že apeluje na Izrael, aby do enklávy pustil ešte viac pomoci. "Pracujem s nimi veľmi intenzívne. Musíme do Gazy dostať viac pomoci. Neexistujú žiadne výhovorky, žiadne," poznamenal Biden. Vyvrátil tiež náznaky údajného napätia medzi ním a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Podľa Bidena sú ich vzťahy "také, aké boli vždy".

Blinken vyzýva Hamas, aby súhlasil s okamžitým prímerím v Pásme Gazy

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval v utorok palestínske radikálne hnutie Hamas, aby akceptovalo "okamžité prímerie" s Izraelom, informuje agentúra AFP. Zástupcovia militantov sa v egyptskej Káhire stretli s katarskými a egyptskými sprostredkovateľmi, ktorí sa usilujú vyjednať ukončenie bojov v Gaze.

Antony Blinken (Zdroj: SITA/AP)

"Máme príležitosť na okamžité prímerie, vďaka ktorému sa môžu rukojemníci vrátiť domov. Toto prímerie môže výrazne zvýšiť množstvo humanitárnej pomoci Palestínčanom, ktorí ho zúfalo potrebujú, a tiež pripraviť podmienky trvalého riešenia konfliktu," povedal Blinken, ktorý sa vo Washingtone stretol s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním. "Je na hnutí Hamas, aby sa rozhodlo, či je pripravené pristúpiť na takéto prímerie," citovala Blinkena agentúra AFP.