Do reaktora vo Fukušime vyslali drony a robota v tvare hada

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man)

TOKIO - Do jedného z troch jadrových reaktorov v japonskej elektrárni Fukušima vpustila vo štvrtok spoločnosť TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje, dva minidrony a robota v tvare hada. Prístroje nasadili v rámci príprav na odstránenie rádioaktívneho paliva a trosiek, pričom sa očakáva, že táto riskantná operácia potrvá niekoľko desaťročí. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

"Dva drony sme vyslali včera, dva dnes," uviedol hovorca spoločnosti TEPCO, pričom dodal, že vo štvrtok vyslali aj "robota v tvare hada". Vzhľadom na to, že interiér je stiesnený a tmavý, nasadili malé drony s vysokými manévrovacími a fotografickými schopnosťami. V robotovi tvare hada sa nachádza bezdrôtový komunikačný vysielač pokrývajúci oblasť práce dronov. Pre vysokú rádioaktivitu ľudia nesmú vstúpiť do budov s reaktormi, preskúmajú ich tak dronmi. Následne by mali odtiaľ odborníci pomocou robotov odstrániť palivo a trosky.

(Zdroj: SITA/Daisuke Kojima/Kyodo News via AP)

Malé množstvo paliva chcú takto odstrániť skúšobne v októbri. Podľa hovorcu TEPCO už vyslalo podvodného robota, aby skontroloval časti zariadenia, ktoré sú stále zaplavené. "Úplné odstránenie 800 ton (paliva) bude trvať dlho, pretože sa predpokladá, že vyraďovacia doba potrvá 30 až 40 rokov," povedal. V stredu začala spoločnosť vypúšťať do oceánu štvrtú dávku vyčistenej odpadovej vody z elektrárne. Havária v jadrovej elektrárni Fukušima, ktorá nastala po zemetrasení a cunami v roku 2011, bola jednou z najhorších atómových havárií v histórii.