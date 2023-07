Najpríšernejšia minúta pred smrťou: Posádka ponorky si uvedomila, že zomrie! Hrôza, strach a agónia

BOSTON - Ponorka Titan s päťčlennou posádkou implodovala pred necelým mesiacom a všetci pri tom zomreli. Verilo sa, že muži si nestihli prichádzajúcu smrť uvedomiť. Španielsky odborník na ponorky José Martín však tvrdí, že asi minútu pred smrťou vedeli, že koniec sa blíži. To, čo prežívali, si podľa neho nedokáže nikto predstaviť.

Na dobrodružnú cestu k vraku Titanicu sa päť mužov na ponorke Titan vybralo v nedeľu 18. júna. Po necelých dvoch hodinách sa odmlčali. Nádej zhasla po štyroch dňoch, keď boli nájdené trosky a neskôr ľudské pozostatky. Začali sa vynárať špekulácie, čo sa stalo a ako dlho posádka pred smrťou trpela.

Vyšetrovanie dospelo k záveru, podľa ktorého muži zomreli už hneď v nedeľu po implózii ponorky a prichádzajúci koniec si nestihli uvedomiť. Odborník na ponorky José Martín si to nemyslí. „Východiskovým bodom je, že ponorka klesala bez problémov v horizontálnej rovine až do hĺbky 1700 metrov. V tom momente došlo k výpadku elektriny. Zostali bez motora a bez pohonu. Vtedy stratili komunikáciu s materskou loďou Polárnym princom,“ priblížil pre dailymail. Ako pokračoval, pre nedostatok pohonu ponorka stratila stabilitu a začala rýchlo klesať ku dnu. „Titan zmenil polohu a spadol vertikálne ako šíp. Pasažieri vážiaci spolu 400 kilogramov, sa tlačili jeden na druhého. Predstavte si tú hrôzu, strach a agóniu. Muselo to byť ako z hororového filmu,“ opísal. Pre nedostatok prirodzeného svetla a bez elektriny boli v úplnej tme.

V tom čase si podľa Martína všetko uvedomovali. „Je ťažké získať predstavu o tom, čo v tých chvíľach zažili. Po týchto 48 sekundách až jednej minúte nastala implózia a okamžitá náhla smrť,“ povedal. Implóziu prirovnal k „prepichnutiu balóna“ a povedal, že to nebolo spôsobené samotnou hĺbkou, ale náhlym zvýšením tlaku, keď ponorka klesala ako šíp.

Vyšetrovanie pokračuje

Ponorka OceanGate bola spustená na vodu 18. júna okolo 8.00 hodiny ráno v Atlantickom oceáne a mala sa ponoriť k vraku Titanicu. Na jej palube bolo päť ľudí - zakladateľ spoločnosti OceanGate Stockton Rush (†61), Hamish Harding (†58), Shahzada Dawood (†48) so synom Sulaimanom Dawoodom (†19) a Paul-Henri Nargeolet (†77).

Kontakt s materskou loďou Polárny princ stratili o 9:45. Spoločnosti OceanGate Expeditions trvalo osem hodín, kým nahlásili nezvestnú ponorku americkej pobrežnej stráži po tom, čo stratili kontakt. To viedlo k masívnej medzinárodnej záchrannej akcii. Po ponorke začali pátrať lode z celého sveta. O niekoľko dní neskôr bolo oznámené, že piati ľudia v ponorke zomreli po implózii. Vyšetrovanie tragédie pokračuje.