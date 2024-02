Palestínčania odmietli Netanjahuov plán na povojnové usporiadanie v Pásme Gazy

Benjamin Netanjahu (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Tento plán bol predložený Netanjahuovmu bezpečnostnému kabinetu vo štvrtok neskoro večer. Vyplýva z neho, že izraelská armáda by mala zotrvať vo vojne proti Hamasu, kým nedosiahne kľúčové ciele: patrí medzi ne likvidácia Hamasu a Islamského džihádu a prepustenie všetkých rukojemníkov zajatých pri vpáde palestínskych teroristických kománd na juh Izraela a zavlečených do Pásma Gazy.

Aj po skončení vojny, prebiehajúcej v palestínskej pobrežnej enkláve od vpádu kománd do Izraela zo 7. októbra, by izraelská armáda mala mať "neobmedzenú voľnosť" zasahovať na celom území Pásma Gazy, aby zabránila akémukoľvek obnoveniu teroristických aktivít palestínskych radikálov.

"V pláne sa uvádza, že Izrael bude pokračovať vo svojom už rozbehnutom projekte na vytvorenie bezpečnostnej nárazníkovej zóny na palestínskej strane hranice Pásma Gazy," uvádza sa v pláne a dodáva, že táto zóna zostane zachovaná "dovtedy, kým bude potrebná z bezpečnostného hľadiska". Predpokladá, že neskôr toto územie budú riadiť miestni palestínski úradníci bez väzieb na Hamas alebo jeho zahraničných podporovateľov.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken podľa AFP uviedol, že svoje stanovisko k Netanjahuovmu plánu zverejní až po tom, ako sa oboznámi so všetkými podrobnosťami. Povedal však, že by nemalo dôjsť k "opätovnému obsadeniu Gazy Izraelom". Dodal, že ani "rozloha územia Gazy by sa nemala zmenšiť".

Spojené štáty podporili Netanjahuovu výzvu

Spojené štáty podporili Netanjahuovu výzvu na likvidáciu Hamasu, ktorý ovláda Pásmo Gazu, a vyzvali Palestínsku samosprávu, ktorú na okupovanom Západnom brehu vedie Mahmúd Abbás, aby postupne prevzala kontrolu nad Gazou. Predstaviteľ Hamasu so sídlom v Bejrúte Usáma Hamdán v piatok Netanjahuov plán kritizoval a povedal, že nikdy nebude úspešný.

Dodal, že z plánu vyplýva, že Netanjahu "absolútne odmieta uznať palestínsky štát" a "trvá na oddelení Západného brehu a Gazy, Jeruzalema a Západného brehu". "To znamená, že skutočným plánom tejto entity (Izraela) je prevziať palestínske územia a roztrieštiť ich," tvrdí Hamdán.

Aj hovorca palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása odmietol plán predložený Netanjahuom. "Izrael neuspeje v pokusoch zmeniť geografickú a demografickú realitu v Pásme Gazy," povedal Abbásov hovorca Nabíl abú Rudajná. Navrhovaný plán počíta aj s izraelskou bezpečnostnou kontrolou "v celej oblasti západne od Jordánu", aby "sa zabránilo posilňovaniu teroristických prvkov na (okupovanom západnom brehu Jordánu) a v pásme Gazy a aby sa zmarili hrozby z nich smerom k Izrael".

Plán ráta aj s úplnou demilitarizáciou - nad rámec síl potrebných na udržanie verejného poriadku. Cieľom plánu je podporiť i "deradikalizáciu vo všetkých náboženských, vzdelávacích a sociálnych inštitúciách v Gaze". Kľúčovým prvkom plánu je zrušenie agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). Izrael totiž tvrdí, že niekoľko zamestnancov UNRWA sa 7. októbra zapojilo do útoku na Izrael, ktorý si vyžiadal smrť približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov.