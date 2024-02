Slováci v Bruseli i v Prahe si uctili pamiatku Jána Kuciaka: Protestovali proti vláde

(Zdroj: Topky/Peter Korček)

Slováci z Bruselu sa zapojili do série protestov pod názvom Za spravodlivé Slovensko, ktoré v stredu prebehnú vo viacerých slovenských a európskych mestách. Organizátormi protestu boli v rámci platformy Od Tatier k Schumanu viacerí študenti a občania SR pracujúci v euroinštitúciách.

Na podujatí s prejavom vystúpil generálny tajomník Európskej federácie novinárov (EFJ) Ricardo Gutiérrez, ktorý upozornil, že EFJ spolu s Medzinárodnou federáciou novinárov (IFJ) sa domnievajú, že dvojnásobná vražda z februára 2018 zostala nepotrestaná. Pozorne tiež sledujú kroky slovenskej vlády, ktorá sa podľa neho dopúšťa zastrašovania novinárov a šíri nenávistné prejavy voči predstaviteľom médií.

Ako hostia na proteste vystúpili diplomatka Magda Vašáryová, autor knihy Postsedliaci Juraj Buzalka, bývalý hlavný architekt Európskej komisie Peter Beňuška, spisovateľka žijúca v Bruseli Katarína Ďurica, riaditeľka pre inštitucionálne vzťahy v globálnom investičnom fonde Temasek Otilia Dhand či europoslanec Vladimír Bilčík.

Medzi účastníkmi protestu, ktorí si vypočuli text zaslaný z Bratislavy Investigatívnym centrom Jána Kuciaka, bol aj podpredseda europarlamentu Martin Hojsík, poslanec NR SR Tomáš Valášek, mnohí zamestnanci euroinštitúcií, študenti a Slováci pôsobiaci v súkromnom sektore.

Vašáryová vyjadrila ľútosť

Vašáryová vyjadrila ľútosť, že sa nemôže zúčastniť na veľkom proteste v Bratislave, ocenila však, že do hlavného mesta EÚ prišli domáce protesty podporiť aj vysokí predstavitelia inštitúcií Únie. Pripomenula aj výročie vraždy novinára. "Nie som šťastná, že sme sa stretli pri takejto príležitosti, ale som šťastná, že toľkí z nás sa tu zišli a že toľkí si uvedomujeme, že toto už nikdy nesmieme dopustiť," odkázala bývalá diplomatka slovenskej vláde.

Pamiatku Kuciaka a Kušnírovej si pripomenuli aj v Prahe

Asi stovka ľudí sa zišla pred slovenským veľvyslanectvom v Prahe, aby si pripomenuli pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pietne akcie k šiestemu výročiu ich smrti sa konali aj v ďalších siedmich krajinách, informuje spravodajkyňa v Prahe.

Na zhromaždení v Prahe vystúpil aj slovenský publicista Fedor Gál. "Naši nepriatelia rozumejú len sile. Ich zbrane sú moc a prachy. Naše zbrane sú pravda, láska a výdrž. Výdrž preto, lebo pravda, láska, zlo a nenávisť sú večné. Ten zápas nemá konca," povedal Gál.

Zazneli aj slová Holcovej

Zazneli aj slová českej investigatívnej novinárky a bývalej Kuciakovej spolupracovníčky Pavly Holcovej, ktoré prečítala jej matka. "Ešte vlani sme sa mohli utešovať tým, že Jano a Martina položili život za lepšie Slovensko, za to, aby sa spoločnosť prebrala a začala si nárokovať spravodlivejší a férovejší štát. Dnes už vieme, že sme túto bitku prehrali. Bojovať však budeme ďalej. Ak by sme tento boj vzdali, vzdali by sme sa aj odkazu Jána a Martiny," napísala Holcová.

Šieste výročie vraždy novinára a jeho snúbenice si v stredu pripomenuli aj niektorí českí politici. "Vo veľkej úcte dnes spomínam na dvoch mladých ľudí a prajem Slovensku, aby bojovalo za to, čo je správne," napísala na sociálnej sieti X predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová.

Iniciatíva Za slušné Slovensko zorganizovala spomienkové akcie v desiatkach slovenských miest. V zahraničí sa ľudia okrem Prahy zišli aj v Brne, Zlíne, Luxemburgu, Bruseli, Paríži, Osle, Haagu, Kodani či Vancouveri.

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávateľov vraždy však proces ešte neskončil, rozhodovať bude Najvyšší súd.