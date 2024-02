Moju pozíciu v Európskej komisii nemožno spájať s údajným pozastavením platieb, povedal Šefčovič

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

TASR sa obrátilo na Šefčoviča s otázkou, ako vníma slová podpredsedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Trubana, ktorý v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas) naznačil, že ak eurokomisia zastaví platby Slovensku v súvislosti s novelizáciou Trestného zákona, bude to aj "zásluhou" slovenského eurokomisára.

archívne video

Maroš Šefčovič a Robert Fico o budúcnosti automobilového priemyslu na Slovensku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"V Európskej komisii zodpovedám za mnohé témy, ale otázky právneho štátu medzi ne nepatria. Snaha niektorých politických strán spojiť moju pozíciu a osobu s údajným pozastavením európskych platieb pre Slovensko nie sú založené na pravde," uviedol Šefčovič. Upozornil, že tak ako ani jeho ostatní kolegovia z eurokomisie nevstupujú do jeho komunikácie s členským štátmi EÚ; napríklad, keď ich vyzýva na napĺňanie záväzkov v energetickej oblasti, tak ani on nevstupuje do ich oblastí práce a komunikácie.

Ide o štandardný proces

"Ide o štandardný proces. Nakoľko viem, slovenská vláda komunikuje s Európskou komisiou konštruktívne tak na expertnej, ako aj na politickej úrovni," odkázal na dialóg, ktorý vláda SR vedie s Bruselom. Zdôraznil, že EK "určite nie je vo fáze formálneho rozhodnutia" a že zatiaľ nepodnikla voči Slovensku žiadne právne kroky.

"Vždy sa usilujeme – a to je aj môj osobný štýl práce v maximálne možnej miere – o vyjasnenie vecí prostredníctvom dialógu prv, než pristúpime k formálnym krokom," uviedol Šefčovič. Pripomenul, že ako podpredseda EK mal konštruktívny kontakt s každou vládou Slovenska a jeho cieľom bolo vždy a za každých okolností pomôcť Slovensku. “Vrátane toho, aby sme nikdy nestratili ani jedno euro.”

"Neviem sa preto ubrániť dojmu, že snaha Progresívneho Slovenska nepravdivo vtiahnuť moju osobu do vyhrocovania diskusie je o snahe rozdeliť sociálnu demokraciu na Slovensku a o hľadaní si témy vo volebnom roku," tvrdil Šefčovič.