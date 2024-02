Ozbrojenci Hamasu stratili bojového ducha, tvrdí izraelský minister obrany: Izrael plánuje spustiť ofenzívu

Joav Galant (Zdroj: SITA/Menahem Kahana/Pool Photo via AP)

"Dvesto bojovníkov sa vzdalo v Násirovej nemocnici (v meste Chán Júnis), desiatky ďalších v nemocnici Amal," povedal Galant armádnym veliteľom. "Ukazuje to, že stratili svojho bojového ducha," vyhlásil.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Minister tiež uviedol, že vedenie Hamasu v Gaze, ktoré sa ukrýva pred izraelskými silami, stratilo kontakt s vonkajším svetom. Hamas má podľa neho v súčasnosti organizované ozbrojené sily len v centrálnej časti Pásma Gazy a v meste Rafah na južnej hranici s Egyptom. Ak sa izraelská armáda rozhodne tam zasiahnuť, "nebude im mať kto pomôcť, žiadni Iránci ani podpora so zahraničia".

Galant sa vyjadril na stretnutí s veliteľmi vojenských jednotiek bojujúcich v Pásme Gazy. Izraelská armáda bojuje proti Hamasu v meste Chán Júnis na juhu palestínskeho pásma už niekoľko týždňov. Pripravuje tiež operáciu v Rafahu napriek početným výzvam, aby ju odložila pre obavy z veľkého počtu civilných obetí. V tomto meste sa uchýlili desaťtisíce obyvateľov Gazy pred bojmi v iných častiach pásma.

Izrael spustí svoju ofenzívu v meste Rafah v Pásme Gazy zhruba o tri týždne

Izrael spustí svoju ofenzívu v meste Rafah v Pásme Gazy zhruba o tri týždne, ak hnutie Hamas do začiatku moslimského mesiaca ramadán neprepustí zvyšných rukojemníkov. Uviedol to člen izraelského vojnového kabinetu Benny Ganc, informovala v pondelok agentúra AFP.

"Svet musí vedieť a lídri Hamasu musia vedieť – ak do ramadánu nebudú naši rukojemníci doma, boje budú pokračovať všade, a to aj v oblasti Rafahu," povedal Ganc v nedeľu na konferencii amerických židovských lídrov v Jeruzaleme. Ramadán, moslimský pôstny mesiac, sa podľa očakávaní začne 10. marca. Izraelská vláda dosiaľ nekonkretizovala termín svojej plánovanej ofenzívu v Rafahu, kam sa uchýlila väčšina z 1,7 milióna obyvateľov Pásma Gazy, ktorých boje vyhnali z domovov.

Zahraničné vlády a humanitárne organizácie v obave z veľkého počtu obetí vyzývajú Izrael, aby takúto ofenzívu nezačínal. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu trvá na tom, že vojna proti Hamasu sa nemôže skončiť bez zásahu v Rafahu, poslednom väčšom meste v Gaze, do ktorého ešte pozemné jednotky počas vyše štvormesačného konfliktu nevpadli.

Netenjahu zopakoval prísľub dosiahnutia úplného víťazstva

Netanjahu na rovnakej nedeľňajšej konferencii zopakoval prísľub "dokončiť túto úlohu a dosiahnuť úplné víťazstvo" nad Hamasom bez ohľadu na to, či dôjde k dohode o rukojemníkov. Ganc dodal, že ofenzíva by prebiehala koordinovane a Izrael by o jej postupe informoval Američanov a Egypťanov, aby uľahčil evakuáciu a "čo najviac minimalizoval civilné obete".

Kam v izolovanom Pásme Gazy sa však civilisti môžu bezpečne evakuovať, nie je jasné, konštatuje AFP. Vyjadrenia prišli po týždňoch rozhovorov o prímerí, ktoré nepriniesli dohodu. Kľúčový sprostredkovateľ Katar cez víkend pripustil, že vyhliadky na ňu slabnú.