USA naznačili, že budú vetovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN o prímerí v Pásme Gazy

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Tsafrir Abayov)

NEW YORK - Spojené štáty nepodporia rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN požadujúcu okamžité humanitárne prímerie vo vojne medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy, o ktorej by sa malo hlasovať v utorok na žiadosť Alžírska. Uviedla to v noci na nedeľu agentúra AFP.