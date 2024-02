Migranti v Srbsku obviňujú políciu z násilia: Mali ich zbiť a vyzliecť

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Polícia na sociálnej sieti X zverejnila video, na ktorom bosí muži kráčajú v noci v spodnej bielizni po ceste. Video nakrútili miestni obyvatelia na ceste medzi obcou Lojane a hranicou so Srbskom, uviedol šéf Legisu Jasmin Redzepi. Prvá skupina migrantov, ktorí tvrdili, že ich srbská polícia zbila, okradla a vyzliekla do spodnej bielizne, začala prichádzať do Lojane 9. februára v noci, povedal Redzepi. Migranti pochádzajú z rôznych krajín, uviedol bez toho, aby spresnil ich krajiny pôvodu. Polícia Srbska ani Severného Macedónska sa k tomu nevyjadrili. Niektorí z migrantov vytlačených zo Srbska smerovali do Grécka, niektorí boli chránení v pohraničnom tranzitnom centre, zatiaľ čo iní zostali v oblasti s cieľom opäť sa pokúsiť dostať do Srbska.

Redzepi uviedol, že zásahy srbskej polície boli "najneľudskejším a najponižujúcejším zaobchádzaním" s migrantmi, akého bol svedkom za desať rokov, čo Legis pracuje v tejto oblasti. "Takto sa s ľuďmi nezaobchádza," dodal. Zdôraznil, že konečnou destináciou migrantov nie je Srbsko ani Severné Macedónsko a že nespáchali žiadny trestný čin. Obvinil pritom Európsku úniu, že svojimi výzvami na posilnenie hraničných kontrol "ticho" schvaľuje policajné akcie. Srbsko a Severné Macedónsko ležia na tzv. balkánskej trase, ktorú využívajú migranti smerujúci do západnej Európy. Podľa agentúry EÚ pre hraničný dozor Frontex túto trasu za prvých desať mesiacov minulého roka využilo takmer 100.000 migrantov.