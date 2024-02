Absolútne nechutný zážitok pasažierov: V lietadle na nich začali padať červy, kde sa vzali?

(Zdroj: Getty Images)

AMSTERDAM - Let spoločnosti Delta Airlines sa v utorok vrátil na letisko Shiphol v Amsterdame po tom, čo na pasažierov padali červy.

V utorok ráno sa let spoločnosti Delta číslo DL133 z Amsterdamu do Detroitu musel vrátiť na letisko Schiphol. Ako píše „Airlive“, lietadlo odštartovalo o 10:30 a posádka nariadila spiatočný let asi o hodinu neskôr.

Na Reddite niekto, koho rodičia boli v lietadle, vysvetľuje, čím si museli cestujúci prejsť. Cestujúca v ekonomickej triede povedala letuške, že jej na hlavu spadli červy. Niektorí cestujúci opísali cestu ako „absolútne nechutnú“.



Môžu za to zhnité ryby

„Focus“ uvádza, že v priestore nad hlavou Airbusu A330-300 bola príručná batožina, v ktorej sa našli zhnité ryby. Tie boli zabalené v novinách. Po pristátí vraj ohavný kus batožiny spálili a lietadlo dôkladne vyčistili. Ďalší spolucestujúci pre Daily Mail povedal, že majiteľa batožiny identifikovali a zadržali ho v lietadle. Nie je jasné, či a do akej miery bude musieť cestujúci čeliť následkom.

Cestujúci dostali k dispozícii 8000 leteckých míľ, kompenzáciu za hotelovú izbu a stravný lístok v hodnote 30 dolárov, ak by meškali cez noc.