Šéf CIA je v Káhire: Rokuje o návrhu prímeria v Pásme Gazy výmenou za prepustenie rukojemníkov

Oslobodený rukojemník Luis Har (vľavo) sa objíma so svojimi príbuznými po prepustení v izraelskom meste Ramat Gan 12. februára 2024. (Zdroj: TASR/Israeli Army via AP)

Izrael vojnu v Pásme Gazy začal po teroristickom útoku Hamasu na Izrael z vlaňajšieho 7. októbra, pri ktorom palestínski ozbrojenci zabili 1 200 ľudí a asi 250 uniesli. Zhruba stovku rukojemníkov Hamas prepustil počas jediného prímeria koncom novembra. Podľa úradov v Pásme Gazy si vojna doteraz vyžiadala životy viac ako 28-tisíc Palestínčanov.

archívne video

Pod iránskym vedením sa agenti Hamasu naučili ovládať a vyrábať presné komponenty na výrobu rakiet a strategické zbrane. (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Hoci týždne trvajúce rozhovory zatiaľ nepriniesli žiadne výsledky, zdroj blízky rokovaniam agentúre AFP oznámil, že Burns je očakávaný v Egypte na ďalších rokovaniach.

Burns bol členom vyjednávacieho tímu, ktorý minulý mesiac v Paríži vypracoval návrh dohody o prímerí. To však napokon uzavreté nebolo, izraelský premiér Benjamin Netanjahu dohodu s Hamasom odmietol a povedal, že izraelské víťazstvo je na dosah. Zároveň oznámil, že armáde pred pozemnou inváziou do Rafáhu na juhu Pásma Gazy, kde sa ukrýva väčšina obyvateľov vysídlených v dôsledku bojov, nariadil vypracovať plán evakuácie mesta.

Izrael sa podľa spravodajského webu The Times of Israel chystá v dôsledku amerického tlaku poslať na rokovania do Káhiry delegáciu, v ktorej bude okrem iného šéf tajnej služby Mossad David Barnea a riaditeľ bezpečnostnej služby Šin Bet Ronen Bar.