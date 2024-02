Slovenskí europoslanci oceňujú možnosť okamžitých bankových transferov v eurách

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Ivan Štefanec tvrdí, že ide o reálnu pomoc EÚ v praxi najmä malým a stredným podnikateľom. "Vďaka zavŕšenému legislatívnemu procesu už nebudú musieť čakať na svoje peniaze. Zvýši sa aj bezpečnosť prevodov a prístup k službám okamžitého prevodu peňazí bude za štandardné prevodné ceny," uviedol.

VIDEO Štefanec v Európskom parlamente o schválení rýchlych bankových prevodov v eurách

Štefanec v Európskom parlamente o schválení rýchlych bankových prevodov v eurách (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Prelomový krok v oblasti bankovníctva, vyhlásil Pollák

Peter Pollák povedal, že rýchly prevod peňazí do niekoľkých sekúnd je prelomovým krokom v oblasti bankovníctva. "Niektoré zo slovenských bánk už takéto rýchle prevody poskytujú a klienti, či už jednotlivci alebo firmy, majú s tým pozitívne skúsenosti. Preto vítam návrh, ktorý odporúča zavedenie tejto služby každou bankou," odkázal.

Monika Beňová pripomenula, že tento návrh pomôže zjednotiť poskytovanie okamžitých platieb v mene euro naprieč rôznymi krajinami, ktorých dostupnosť a súvisiace poplatky sa v rôznych členských štátoch výrazne líšia. "Cieľom je nielen to, aby nemuseli na svoje peniaze čakať, keďže finančné prostriedky majú byť pripísané na účet príjemcu do desiatich sekúnd, ale zvýšiť sa má aj bezpečnosť takýchto transakcií," vysvetlila.

POdľa Lexmann to ocenia najmä bežní užívatelia

Miriam Lexmann podporila zmenu nariadenia o okamžitých úhradách v eurách a vyjadrila presvedčenie, že to ocenia bežní užívatelia, ale aj malí a strední podnikatelia či živnostníci, ktorí pocítia rýchlejšie a bezpečné doručenie platieb za prácu a služby na ich účty. "Dôležité je, že poplatky za tieto platby nebudú vyššie, ako sú dnes za iné bežné prevodové transakcie v eurách, pričom banka sa musí aj v tomto prípade postarať o dostatočné opatrenia na overenie totožnosti klientov a prevenciu voči podvodom," uviedla.

Jozef Mihál víta návrh na urýchlenie využívanie okamžitých platieb v eurách už do desiatich sekúnd aj to, že poplatky účtované za okamžité platby neprevýšia ceny tradičných transakcií. "Týmto sa Európanom a podnikom uľahčí, urýchli a zlacnie obchodovanie v celej Únii. Bonusom je, že návrh zaväzuje štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, aby takisto ponúkali takéto platby," upozornil.

Jednoduchší život pre Slovákov

Vladimír Bilčík je rád, že vďaka rýchlym prevodom v eurách budú mať Slováci jednoduchší život. "Platby cez internetbanking budú pripísané na účet okamžite aj v prípade, že odosielateľ a prijímateľ peňazí majú odlišnú banku. Nebudú musieť zbytočne čakať na svoje peniaze. Je to opäť jedna z ďalších veľkých výhod členstva v eurozóne," skonštatoval. Vyjadril nádej, že aj takéto praktické opatrenia presvedčia obyvateľov Českej republiky, aby do eurozóny čoskoro vstúpili.

Eugen Jurzyca pripomenul, že bankový sektor vo väčšine členských krajín EÚ akoby zaspal dobu, keď platby do inej banky, tuzemskej alebo zahraničnej, trvajú aj viac dní. "Konkurencia ku klasickým bankám, moderné fintech spoločnosti, pritom umožňuje okamžité platby do celej EÚ, dokonca väčšinou zadarmo. Banky v súčasnosti takéto služby neponúkajú. Ide o príklad regulácie, ktorá prinesie úžitok pre spotrebiteľov," opísal situáciu. Spresnil, že podľa údajov Európskej komisie oneskorenie prevodov peňazí každý deň dočasne blokuje platby v hodnote takmer 200 miliárd eur, pričom uvoľnenie tejto sumy by spoločnosti mohlo priniesť benefity až do výšky 1,8 miliardy eur ročne.