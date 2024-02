Hamas dal odpoveď na nový mierový plán: Očakáva sa reakcia Izraela

Izraelská armáda operuje na hraniciach Izraela s pásmom Gazy (Zdroj: TASR/AP/Tsafrir Abayov)

Aj katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v utorok uviedol, že reakcia palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na najnovší plán prímeria v Pásme Gazy je "vo všeobecnosti pozitívna". Doplnil, že odpoveď od Hamasu "obsahuje aj niekoľko komentárov, ale vo všeobecnosti je pozitívna". Uviedol tiež, že táto odpoveď bola medzičasom doručená Izraelu.Katarský emir odmietol uviesť bližšie podrobnosti, ale vyhlásil, že Katar je "optimistický“.Svoje hodnotenie vývoja situácie katarský premiér zverejnil na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom zahraničných vecí USA Antonym Blinkenom.Blinken avizoval, že reakciu Izraela na odpoveď Hamasu bude mať v stredu, keď zavíta do Izraela.

Anthony Blinken (Zdroj: SITA/AP)

Pripomenul, že stále je potrebné urobiť veľa práce. Vyjadril však presvedčenie, že "dohoda je možná a skutočne nevyhnutná", a ubezpečil, že všetci zainteresovaní budú pokračovať "v neúnavnej práci," aby ju dosiahli.Ako je známe, Katar spolupracuje s USA a Egyptom na sprostredkovaní prímeria vo vojne medzi Izraelom a Hamasom. Toto prímerie by malo zahŕňať zastavenie paľby a prepustenie rukojemníkov zadržiavaných militantmi Hamasu.

USA odmietajú akékoľvek nútené vysídlenie

Na rokovaniach v Dauhe sa katarský emir a šéf americkej diplomacie dohodli, že budú pokračovať v tesnej koordinácii s cieľom zvýšiť humanitárnu pomoc civilistom v Pásme Gaze a vyvinúť tlak na ich ochranu v súlade s humanitárnym právom, informovala agentúra AP.Blinken v Dauhe zopakoval, že USA odmietajú akékoľvek nútené vysídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy. Zdôraznil záväzok USA nastoliť na Blízkom východe trvalý mier, vrátane vytvorenia palestínskeho štátu, ktorý zaisťuje bezpečnosť pre Izraelčanov aj Palestínčanov.

Katar je po Saudskej Arábii a Egypte treťou z piatich zastávok Blinkena na jeho tohtotýždňovom turné po Blízkom východe. V stredu bude v Izraeli a na Západnom brehu a potom sa vráti do vlasti.

Denník The Times of Israel (TOI) dodal, že Hamas reagoval na návrh dohody vypracovanej nedávno v Paríži, pričom stále požaduje trvalé ukončenie bojov, ukončenie izraelsko-egyptskej blokády Pásma Gazy, rekonštrukciu enklávy a prepustenie palestínskych tzv. bezpečnostných väzňov.Izrael, ktorý sa snaží presadiť kratšie prestávky v bojoch výmenou za postupné prepustenie rukojemníkov, pred časom označil tieto podmienky Hamasu za nerelevantné.