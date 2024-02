Prívalové dažde vo Filipínach si vyžiadali najmenej 20 obetí a niekoľko zranených

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

MANILA - Najmenej 20 ľudí zomrelo po tom, čo juh Filipín zasiahli niekoľkodňové prívalové dažde. Oznámili to v pondelok miestne úrady, informujeme podľa správy agentúry Reuters.

V provincii Davao de Oro zomrelo 13 ľudí a ďalší dvaja sú nezvestní. Ďalších sedem ľudí zahynulo v susednej provincii Davao del Norte, oznámil miestny úrad pre zvládanie katastrof. Severovýchodný monzún a oblasť nízkeho tlaku priniesli so sebou do juhofilipínskeho regiónu Mindanao dažde, ktoré pretrvávali od 28. januára do 2. februára.

archívne video

Záplavy na Filipínach

Nepriaznivé počasie ovplyvnilo vyše 812-tisíc ľudí, z ktorých sa približne 85-tisíc muselo uchýliť do evakuačných centier, uviedol úrad. V polovici januára zahynulo taktiež na juhu Filipín 18 ľudí v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, ktoré spôsobili prudké dažde. Zosuvy pôdy a záplavy sa na Filipínach vyskytujú často. Tento štát juhovýchodnej Ázie tvorí vyše 7 600 ostrovov a ročne ho zasiahne asi 20 tropických búrok.