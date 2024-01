Strach z vojny? Poľská armáda zvoláva ku odvodovým komisiám štvrť milióna ľudí: Kto nepríde, hrozí mu basa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VARŠAVA - V Poľsku prebieha veľká mobilizácia. K odvodovým komisiám armáda povolala takmer štvrť milióna mužov a žien. Žiadaní sú lekári, zdravotníci, lekárnici, psychológovia, programátori, tlmočníci a vodiči skupiny C a D.

„Od 1. februára do 30. apríla budú komisie zisťovať ich zdravotný stav, upresnia ich kvalifikáciu a klasifikáciu. V prípade vojenského konfliktu alebo živelnej pohromy budú z civilných zamestnancov, ktorých bude armáda najviac potrebovať, povolaní špecialisti, a doplnia tak armádny personál,“ informuje poľský denník Fakt.pl. Odvoláva sa pritom na zdroje z armády.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 704 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Vo štvrtok 1. februára 2024 štartuje vojenská kvalifikácia v celom Poľsku. Potrvá do 30. apríla. Počas tejto doby sa bude musieť pred lekárske komisie dostaviť približne 230 000 ľudí a to vrátane žien.

Predvolaní boli ženy, ktoré sa narodili v rokoch 1997 až 2005. Veková hranica u mužov špecialistov je 60 rokov. Predvolanie sa týka aj tých mužov, ktorým bola v rokoch 2022-2023 preukázala dočasná nespôsobilosť pre vojenskú službu. Ich zdravotný stav opätovne posúdia lekári.

„Ak sa predvolané osoby bezdôvodne odmietnu dostaviť vo vopred dohodnutý čas na dopredu stanovené miesto alebo sa odmietnu podrobiť lekárskemu vyšetreniu, môže im byť uložená peňažná pokuta alebo trest odňatia slobody. V niektorých prípadoch môžu byť osoby s pridelenou kvalifikáciou predvedené políciou,“ píše Fakt.pl.

Podľa informácií vlády má poľská armáda okolo 111 500 vojakov z povolania. Okrem toho má v zálohe k dispozícii 32-tisíc vojakov teritoriálnej obrany.