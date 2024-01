Rakúsky kancelár predstavil volebný plán zameraný na dane, rodinu a migráciu

Karl Nehammer (Zdroj: SITA/AP Photo/Lisa Leutner, File)

"Tento rok 2024 je rokom, keď sa bude rozhodovať," vyhlásil Nehammer pred približne 1 500 priaznivcami strany vo výstavnej hale vo Welse, malom meste na úpätí rakúskych Álp, a odštartoval tak kampaň pred jesennými voľbami.

Svoje návrhy predložil v 82-stranovom "pláne pre Rakúsko". Patrí medzi ne zníženie základnej daňovej sadzby z 20 na 15 percent či zrušenie všetkých daní z príjmov pre prácu nadčas. Predstavil taktiež program v hodnote 4,5 miliardy eur na zlepšenie starostlivosti o deti v krajine do roku 2030. Strana kancelára Nehammera navrhuje, aby mali starí rodičia možnosť vziať si voľno v práci, ak sa chcú starať o svoje vnúčatá.

V pláne strany zohráva dôležitú úlohu aj boj proti nelegálnej migrácii. Uvádza v ňom, že do roku 2030 je potrebné zaviesť nové riešenia v európskom azylovom systéme. Strana chce preskúmať, či by sa okrem deportačných centier a stredísk na spracovanie žiadostí v zahraničí mohli využiť pri vybavovaní azylantov aj zahraničné nápravné zariadenia. Rakúšania si v tomto roku budú voliť Národnú radu, teda dolnú komoru parlamentu, ale aj dva regionálne parlamenty, komunálnych predstaviteľov a poslancov do Európskeho parlamentu.

Prieskumy ukazujú, že ÖVP sa doteraz nespamätala z odchodu bývalého kancelára Sebastiana Kurza, ktorý odstúpil na jeseň 2021 v reakcii na sériu obvinení z korupcie. V čase, keď bol kancelárom, mali ľudovci v prieskumoch 35 percent. V súčasnosti majú 23 percent, teda približne rovnako ako sociálni demokrati. Zaostávajú však za vedúcou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), ktorá má podľa prieskumov takmer 30 percent.