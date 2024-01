Poslanci v Česku prijali nový zbraňový zákon: Sprísňuje pravidlá pre držiteľov zbraní

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak zákon prejde celým legislatívnym procesom, držitelia zbraní budú musieť chodiť na kontrolu zdravotnej spôsobilosti každých päť rokov. Novela tiež umožní lekárom prístup do centrálneho registra zbraní. V ňom si budú môcť overiť, či ich pacient má zbrojný preukaz, a v prípade, že by uňho zistili určité zdravotné problémy, museli by to ihneď oznámiť polícii. Legislatíva tiež umožní polícii okamžite zaistiť zbrane osobe, o ktorej je k dispozícii informácia preukazujúca, že predstavuje vážne nebezpečenstvo pre vnútorný poriadok a bezpečnosť.

Podľa ministra nová zbraňová legislatíva plní požiadavky verejnosti

Zvýši sa tiež kontrolná činnosť polície a rozšíri sa zoznam skutočností, ktoré bude evidovať centrálny register zbraní. Práve ten prejde rozsiahlou modernizáciou. Jeho spojenie so zdravotnými registrami a následné testovanie si podľa predkladateľa novely, ministra vnútra Víta Rakušana, vyžadujú dostatočný čas. Preto je účinnosť naplánovaná až od januára 2026. S tým nesúhlasila poslankyňa hnutia ANO Jana Mračková Vildumetzová, ktorá požadovala, aby zákon začal platiť už od januára 2025. Rakušan jej odkázal, že podľa programátorov sa to stihnúť nedá.

Nová zbraňová legislatíva podľa ministra plní požiadavky, ktoré verejnosť na politikov v súčasnosti má. "Dochádza k sprísneniu v tých oblastiach, kde je to potrebné: dochádza k rozšírenej kontrole, ku skracovaniu lehôt, k zvýšeniu právomocí polície odobrať zbrane," pripomenul minister. Dodal, že zákon obsahuje oblasť, ktorá môže pôsobiť preventívne a pozitívne na spoločenskú atmosféru, a zároveň zachováva všetko dobré, čo doteraz česká zbraňová legislatíva obsahovala. Zákon vznikol ešte pred decembrovou streľbou na Univerzite Karlovej. Jeho dodatočné zmeny nikto z poslancov nenavrhol, ale zhodli sa, že niektoré opatrenia sa pokúsia zaviesť ešte tento rok, a to novelou súčasného zákona.