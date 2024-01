Európa príde o kľúčového spojenca: Belgický premiér vyriekol šokujúcu predpoveď

Belgický premiér Alexander De Croo (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

Ako upozornil francúzsky denník Le Soir, tento rok bude podľa belgického premiéra prelomový. "Veľa je v stávke pre Európu, veľa je v stávke pre Západ," upozornil europoslancov.

Veľkou skúškou pre Európu a USA budú nadchádzajúce voľby. "Ak rok 2024 prinesie znova 'Ameriku na prvom mieste', Európa bude osamotená viac ako kedykoľvek predtým. Ako Európania by sme sa tejto budúcnosti nemali báť, mali by sme ju prijať," vysvetlil.

"Mali by sme to prijať tak, že sa Európa upevní, bude silnejšia, suverénnejšia a viac sebestačná. Stane sa Európou, ktorá prináša výsledky a ovplyvní ľudské životy, ochráni ich, posilní ekonomiku a pripraví spoločnú európsku budúcnosť," tvrdí.

Vo svojom prejave vychádzal Alexander De Croo z predpokladu, že do Bieleho domu sa vráti po prezidentských voľbách Donald Trump, píše The Guardian. Ten totiž v pondelok suverénne vyhral primárky v štáte Iowa a podľa prieskumov by sa mohol stať kandidátom konzervatívcov pre voľby. Tie sa budú konať tento rok v novembri a je celkom možné, že Donald Trump v nich porazí demokratického kandidát Joea Bidena.