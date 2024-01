Experti varujú pred ďalšou pandémiou: Podľa WHO nás ohrozuje deväť smrtiacich vírusov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool)

Svetová zdravotnícka organizácia je na pokraji vydania nového zoznamu smrteľných vírusových hrozieb, ktoré by mohli spôsobiť ďalšiu pandémiu.

Povráva sa, že WHO by mohla čo najskôr zverejniť svoj aktualizovaný zoznam. A špičkový vedec varoval, že svetoví lídri si musia všímať zoznam WHO – starý aj nový, aby zabránili chaosu, ktorý nastal v rokoch 2020 až 2022.

Dr Stuart Ray, podpredseda pre medicínu pre integritu údajov a analýzu na oddelení medicíny Johnsa Hopkinsa, povedal: „V zaznamenanej histórii došlo k viacerým takýmto udalostiam a nedávna pandémia koronavírusu nás naučila, že rýchla reakcia môže zachrániť milióny životov. Koordinácia reakcie verejného zdravia nie je sprisahanie, je to jednoducho zodpovedné plánovanie."

Aktuálny zoznam, ktorý sa pravidelne aktualizuje od roku 2018, obsahuje deväť potenciálnych patogénov vyvolávajúcich pandémiu z 1 400 v súčasnosti známych, ktorými sú: COVID-19, krymsko-konžská hemoragická horúčka, vírusová choroba Ebola a vírusová choroba Marburg, Lassa horúčka, koronavírus respiračného syndrómu na Blízkom východe (MERS-CoV) a závažný akútny respiračný syndróm (SARS), vírus nipah, horúčka údolia Rift, Zika, choroba X".

Aj keď mnohí možno počuli o „chorobe X“, nikto nevie s istotou, čo to je.

Hovorca WHO povedal: „Choroba X predstavuje vedomosť, že vážnu medzinárodnú epidémiu by mohol spôsobiť patogén, o ktorom v súčasnosti nie je známe, že by spôsobil ľudské ochorenie. Plán výskumu a vývoja sa výslovne snaží umožniť včasnú prierezovú pripravenosť na výskum a vývoj, ktorá je relevantná aj pre neznámu chorobu X“.

„Posledné roky boli svedkami rastúcej podpory tohto prístupu, chváleného pre jeho schopnosť urýchliť výskum a podporiť komplexné štúdie o celých triedach vírusov, ako je napríklad rodina filovírusov. Tento odklon od zamerania na jednotlivé kmene zvyšuje našu schopnosť reagovať na nepredvídané kmene, zoonotické vírusy a potenciálny výskyt patogénu X."