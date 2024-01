Svadba ako zo zlého sna: Pod hosťami sa prepadla podlaha, v nemocnici skončili aj mladomanželia!

Počas svadby v kláštore Giaccherino v Taliansku sa pod svadobčanmi prepadla podlaha (Zdroj: Facebook/Reportpistoia)

archívne video

Nešťastie v Bratislave: Električka zrazila chodca! Na mieste sú záchranné zložky. (Zdroj: Topky/Maarty)

Dokonalý deň sa zmenil na hotové peklo. V sobotu 13. januára sa konala v bývalom kláštore Giaccherino pri talianskom meste Pistoia veľkolepá svadba. Všetko prebiehalo bez najmenších problémov, až kým neprišiel večer. Ako informuje Corriere della Sera, okolo 19:00 tancovalo na parkete zhruba 60 svadobčanov. V jednom okamihu sa pod nimi prepadla podlaha.

Ženíchove prvé slová

Na svadbe bolo 150 hostí. Zranení, ktorí sa prepadli o poschodie nižšie, prišli k úrazu buď hneď po páde, alebo následne, keď sa na nich zhora zosypali trosky. Na miesto činu boli privolané sanitky z nemocníc v Pistoii a Florencii. Najbližšie pohotovosti v Prato a Lucca boli upozornené na možný príchod väčšieho počtu zranených. Neobjavilo sa žiadne úmrtie, no medzi zranenými skončilo aj mnoho detí a dokonca aj tehotná žena. Päť ľudí skončilo vo vážnom stave a deväť s menej závažnými zraneniami. Sanitky odviezli z miesta činu 35 hostí, pričom mnoho svadobčanov ošetrili zdravotníci priamo na mieste.

Soccorritori di 118 e vigili del fuoco al ristorante dell'ex #Convento di #Giaccherino in località #Pontelungo dove c'era il ricevimento per un matrimonio è crollato il pavimento di un solaio «Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone non ci sarebbero morti #news #Pistoia pic.twitter.com/8i159Ms5Z6 — Toni Bryan (@bryan_toni76649) January 13, 2024

Ženích s nevestou skončili v nemocnici v Careggi. Umiestnili ich na lôžka vedľa seba. "Prečo práve my? Bolo to strašné, veľmi sme sa báli. Svadobnú noc sme strávili na pohotovosti a v opatere lekárov," zneli jeho prvé slová. S manželkou sa po celý čas držali za ruky. Pred médiami prehovoril aj jeho rozrušený otec: "Náhle sa objavila diera. Všade bol prach, krik a zmätok. Ihneď sme spolu s ostatnými začali pomáhať tým, ktorí spadli. všetkých nás to zaskočilo. Nikomu by ani vo sne nenapadlo, že to podlaha nevydrží."

Crolla il solaio durante le festa di nozze: chi sono gli sposi di Giaccherino https://t.co/WQq6Grqbs3 — Il Tirreno (@iltirreno) January 14, 2024

Matka jedného z pozvaných hostí sa hneď po telefonáte svojho syna ponáhľala na miesto nešťastia. Do médii vtedy zahlásila: "Volal mi, že sa stala katastrofa. Zachránilo ho to, že sa doslova prilepil na podlahu. Jeho priateľka dopadla horšie, trosky jej rozrezali nohu." Čašníci a celá obsluha bola tiež v šoku: "Nachádzal som sa práve vo vedľajšej miestnosti, keď som začul strašný zvuk a následne sa objavil prach. Vedel som, že sa muselo stať niečo strašné. Ľudia utekali preč a kričali. Správca kláštora to nezvládol a odpadol. Napokon ho museli previezť do nemocnice."

Al Convento di Giaccherino di Pistoia in corso le operazioni di soccorso dopo il crollo di una porzione dell'edificio. Al momento risultano 5 persone trasportate al pronto soccorso in codice rosso, dieci in giallo e circa venticinque persone in codice verde. #IoSeguoTgr pic.twitter.com/IjvPtk1Xjm — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) January 13, 2024

Žiadne úmrtie

Na miesto nešťastia dorazil aj primátor mesta Pistoie Tommaso Coletta. "Záchranné zložky skontrolovali celú stavbu, pričom sa im podarilo všetkých zachrániť. Z miesta nebolo hlásené žiadne úmrtie ani nezvestní. Statika poschodia nevydržala nápor zhruba 60 prevažne mladých ľudí, ktorí v tom čase tancovali na parkete," informoval v oficiálnom vyhlásení. Polícia celý pozemok uzavrela. Na mieste prebieha vyšetrovanie.

PISTOIA: Crolla il pavimento durante una festa di matrimonio in un salone del primo piano dell'ex convento di Giaccherino in località Pontelungo: Sale a 35 feriti tra cui 6 in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita pic.twitter.com/UkMbJzCI9L — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) January 14, 2024

Nevesta a ženích, ako aj väčšina svadobčanov, pochádzali z Florencie. Rozhodli sa vziať v bývalom kláštore Giaccherino z pätnásteho storočia. Sobáše sa tu konajú od roku 2015. Súčasným majiteľom je súkromná spoločnosť Rinascimento, ktorá organizuje rôzne podujatia.