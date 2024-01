Maďarsko bude pokračovať v budovaní hraničných priechodov so Slovenskom

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

BUDAPEŠŤ - Maďarsko bude aj v budúcnosti pokračovať v budovaní nových hraničných priechodov so Slovenskom. Podľa agentúry MTI to v piatok vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Jeho vyjadrenie zaznelo v severomaďarskom Drégelypalánku na záverečnom podujatí projektu stavby Mosta sv. Barbory ponad rieku Ipeľ, ktorý spája Drégelypalánk so slovenskou obcou Ipeľské Predmostie. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.