Čína vyzvala na mierové spolužitie s USA pri príležitosti výročia vzťahov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Jose Luis Magana)

PEKING - Spojené štáty a Čína musia vytrvať v mierovom spolužití a prekonať vzájomné rozpory, ako to urobili, keď pred 45 rokmi nadviazali diplomatické vzťahy. Uviedol to v piatok čínsky minister zahraničných vecí Wang I. TASR prevzala správu z agentúry AP.

Wang tiež prisľúbil, že pandy veľké sa do konca tohto roka vrátia do Spojených štátov, konkrétne do Kalifornie. "Spolupráca Číny a USA už nie je pre tieto dve krajiny, či dokonca ani pre svet, nahraditeľnou možnosťou, ale otázkou, ktorú treba vážne riešiť," povedal. Čínsky minister predniesol prevažne zmierlivý prejav na bankete pri príležitosti výročia nadviazania vzťahov medzi Pekingom a Washingtonom, ktorý sa konal za účasti 300 hostí v čínskej metropole. Obe krajiny nadviazali diplomatické väzby 1. januára 1979, keď USA ukončili oficiálne vzťahy s Taiwanom a uznali komunistickú vládu v Pekingu.

Vzostup Číny je výzvou pre dlhoročné vedúce postavenie USA

Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou v súčasnosti prechádzajú náročným obdobím a krajiny sa snažia vyhnúť vojne. Vzostup Číny ako ekonomickej a vojenskej veľmoci je výzvou pre dlhoročné vedúce postavenie USA v ázijskom regióne a na celom svete, píše AP. "Svet v súčasnosti prechádza hlbokými zmenami, ktoré sme za posledné storočie nevideli... Musíme premýšľať o tom, ako upravovať smer veľkej lode americko-čínskych vzťahov (a) vyhýbať sa skrytým útesom a nebezpečným plytčinám," uviedol Wang. Zároveň vyzval Washington, aby rešpektoval rozvojovú cestu Číny a jej kľúčové záujmy.

Si Ťin-pching a Joe Biden (Zdroj: TASR/AP/Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

Čínsky minister zahraničných vecí a zástupca veľvyslanca USA v Pekingu David Meale na bankete citovali blahoprajné listy, ktoré si čínsky prezident Si Ťin-pching a šéf Bieleho domu Joe Biden vymenili pri príležitosti pondelkového výročia. Meale vystúpil s prejavom po Wangovi a povedal, že Biden vyjadril svoj záväzok riadiť americko-čínske vzťahy zodpovedne. Prezident USA podľa jeho slov dodal, že sa teší na nadviazanie na pokrok, ktorý dosiahli minulí lídri oboch krajín. Pandy veľké zo zoologických záhrad v Memphise, Tennessee a Washingtone vlani vrátili do Číny a vzrástli obavy, že ich Peking prestane požičiavať americkým zoo pre napätie v bilaterálnych vzťahoch. Čínsky prezident však v novembri vzbudil nádej pre Kaliforniu, keď publiku v San Franciscu povedal, že Čína je pripravená pokračovať v spolupráci s USA v tejto oblasti a "urobí všetko, čo je v jej silách, aby splnila želania Kalifornčanov", pripomína AP.